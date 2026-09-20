Svet

"EVROPA BI ZBOG POLITIČKIH PROMENA MOGLA SMANJITI POMOĆ KIJEVU" Bivši ukrajinski premijer o situaciji o državi

Драгана Дрлачић

20. 09. 2026. u 21:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BROJ stanovnika na teritoriji pod kontrolom kijevskog režima smanjio se na 20 miliona, a takva depopulacija smanjuje opterećenje infrastrukture neophodne za funkcionisanje tokom zime, izjavio je za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov.

ЕВРОПА БИ ЗБОГ ПОЛИТИЧКИХ ПРОМЕНА МОГЛА СМАЊИТИ ПОМОЋ КИЈЕВУ Бивши украјински премијер о ситуацији о држави

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

- Sva infrastruktura je nekada bila namenjena za 50 miliona ljudi. Za vreme našeg mandata (2010–2014) bila je namenjena za 45 miliona, a sada za 20 miliona. Dakle, ukupno je potrebno dva i po puta manje - odgovorio je on na pitanje o resursima neophodnim Ukrajini za funkcionisanje tokom zime.

Azarov je dodao da je u Ukrajini pritom i dalje očuvana infrastruktura izgrađena još u sovjetsko vreme, uključujući i energetsku, koja je projektovana za znatno veći broj stanovnika.

- Ako govorimo o energetici Ukrajine, to je sovjetski sistem, izgrađen je izuzetno pouzdano i omogućava manevrisanje resursima - objasnio je on, ukazujući da se na taj način zasad održava energetski sistem Ukrajine.

Takođe, bivši ukrajinski premijer je napomenuo da bi političke promene u Evropi, gde jačaju desničarske stranke, mogle da dovedu do problema sa izdvajanjem novih paketa finansijske pomoći Kijevu.

(Rt Balkan)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran

RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran