BROJ stanovnika na teritoriji pod kontrolom kijevskog režima smanjio se na 20 miliona, a takva depopulacija smanjuje opterećenje infrastrukture neophodne za funkcionisanje tokom zime, izjavio je za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov.

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- Sva infrastruktura je nekada bila namenjena za 50 miliona ljudi. Za vreme našeg mandata (2010–2014) bila je namenjena za 45 miliona, a sada za 20 miliona. Dakle, ukupno je potrebno dva i po puta manje - odgovorio je on na pitanje o resursima neophodnim Ukrajini za funkcionisanje tokom zime.

Azarov je dodao da je u Ukrajini pritom i dalje očuvana infrastruktura izgrađena još u sovjetsko vreme, uključujući i energetsku, koja je projektovana za znatno veći broj stanovnika.

- Ako govorimo o energetici Ukrajine, to je sovjetski sistem, izgrađen je izuzetno pouzdano i omogućava manevrisanje resursima - objasnio je on, ukazujući da se na taj način zasad održava energetski sistem Ukrajine.

Takođe, bivši ukrajinski premijer je napomenuo da bi političke promene u Evropi, gde jačaju desničarske stranke, mogle da dovedu do problema sa izdvajanjem novih paketa finansijske pomoći Kijevu.

(Rt Balkan)