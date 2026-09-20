KIM OPET PRIREDIO PAKAO! Severna Koreja ispalila nove rakete – Vašington, Tokio i Seul NA NOGAMA!

SEVERNA Koreja ispalila je danas dve rakete sa svoje istočne obale, što je drugi put u oko nedelju dana da izvodi raketna testiranja, saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Ministarstvo je navelo da je Severna Koreja prvo oko 15 časova po lokalnom vremenu ispalila balističku raketu kratkog dometa iz oblasti Vonasana prema Istočnom moru, a da je oko tri sata kasnije ispalila još jednu raketu sličnog tipa, prenosi Rojters.

Prema navodima južnokorejske vojske, prva raketa preletela je oko 450 kilometara i verovatno pripada seriji Hvasong-11, dok je druga, ispaljena oko 17.50 časova iz iste oblasti, preletela više od 600 kilometara.

Japansko Ministarstvo odbrane, takođe, je saopštilo da je prva raketa verovatno bila balistička, dok je japanska televizija NHK navela da je pala izvan japanske ekskluzivne ekonomske zone.

Združeni generalštab Južne Koreje saopštio je da su južnokorejske i američke obaveštajne službe od početka pratile lansiranja i razmenjivale informacije sa Japanom.

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Južnokorejski Savet za nacionalnu bezbednost osudio je lansiranje, ocenivši da ono predstavlja direktno kršenje rezolucija Saveta bezbednosti UN i pozvao Pjongjang da odmah obustavi raketne aktivnosti.

Američka Indo-pacifička komanda saopštila je da lansiranja, prema trenutnim procenama, ne predstavljaju neposrednu pretnju američkom osoblju ili teritoriji, niti saveznicima Sjedinjenih Američkih Država.

Japan je, takođe, uložio protest diplomatskim kanalima, a japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi ocenio je da potezi Severne Koreje ugrožavaju mir i bezbednost Japana, regiona i međunarodne zajednice.

Pjongjang je prošle nedelje osudio američko-južnokorejsko-japansku pomorsku vežbu održanu od 29. avgusta do 10. septembra u blizini Gvama.

Kim Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, ocenila je u petak da vojne vežbe predvođene SAD izazivaju "sve veće"“ tenzije na Korejskom poluostrvu i poručila da Severna Koreja neće menjati politiku jačanja svog nuklearnog arsenala.

Tanjug

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