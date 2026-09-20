TELA NEMA 19 GODINA: Osumnjičeni za nestanak Medlin Meken tvrdi da je bio 140 m od njenog apartmana
GLAVNI osumnjičeni u istrazi o nestanku britanske devojčice Medlin Meken, Kristijan Brukner, tvrdi da se u noći njenog nestanka 2007. godine nalazio oko 140 metara od apartmana u kojem je devojčica boravila sa roditeljima u portugalskom letovalištu Praja da Luz.
Pedesetogodišnji Nemac, koji je osuđivani silovatelj i pedofil, rekao je da je na plaži u blizini smeštaja porodice Meken prodavao drogu i opisao kako je pokušao da brzo napusti letovalište nakon što je policija počela potragu za devojčicom, prenosi britanski Telegraf.
"Bio sam na plaži, nedaleko od Medinog hotela, i prodavao drogu. Bio sam u Španiji i prokrijumčario marihuanu u Portugal", rekao je Brukner za britanski "Mejl on sandej".
On je naveo da ga je policija tri puta zaustavljala na ulicama Praja da Luza dok je tragala za Medlin, ali da kod njega nije pronašla drogu.
Kako je rekao, njegovo vozilo bilo je puno droge, dok su se u letovalištu pojavili policijski punktovi i vozila sa uključenim rotacionim svetlima, zbog čega je želeo što pre da ode.
Brukner je osumnjičen da je 2007. godine oteo i ubio tada trogodišnju Medlin, dok su njeni roditelji Geri i Kejt Meken večerali sa prijateljima u restoranu udaljenom oko 90 metara od njihovog apartmana.
Nemačko tužilaštvo ga je 2020. godine označilo kao glavnog osumnjičenog, navodeći da poseduje "konkretne dokaze" protiv njega, ali ne i dovoljno dokaza za podizanje optužnice koja bi mogla da dovede do osude.
Mobilni telefon registrovan na njegovo ime lociran je u blizini smeštaja porodice Meken u večeri kada je devojčica nestala.
Brukner do sada nije javno govorio o tome gde se nalazio te noći.
On negira bilo kakvu umešanost u nestanak devojčice i tvrdi da je ćutao jer policija, kako je rekao, "želi da mu namesti slučaj Medlin".
Brukner je u septembru prošle godine pušten iz zatvora nakon što je odslužio šest godina zbog silovanja 72-godišnje američke turistkinje.
Osuđivan je dva puta za silovanje, a proglašen je krivim i za krađu, trgovinu drogom, napad i seksualno zlostavljanje dece.
Prema pisanju Mirora, Brukner planira da objavi memoare na nemačkom i engleskom jeziku, a prijateljima je navodno rekao da očekuje zaradu od više miliona funti, iako se procenjuje da bi stvarna zarada mogla biti znatno manja.
Detektivi londonske policije pokušavaju da izdejstvuju njegovo izručenje Velikoj Britaniji u vezi sa ovim slučajem.
Prema navodima medija, specijalizovani tim policije nastavlja blisku saradnju sa kolegama u Nemačkoj i Portugalu.
Portparol londonske policije rekao je da će nastaviti da proveravaju "sve relevantne pravce istrage".
Brukner je za Mejl rekao da nema nikakve veze sa nestankom devojčice i dodao da bi voleo da se Medlin pojavi živa, jer bi tada bilo jasno da su optužbe protiv njega "nameštene".
Tanjug
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