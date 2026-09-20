ZAPAD S PAŽNJOM GLEDA OVAJ SNIMAK! Ruski T-14 opet na poligonu – može li super-tenk vratiti ofanzivnu moć?!

SNIMAK sa kamere u vozilu, objavljen na ruskim društvenim mrežama, pružio je redak uvid u testiranje glavnog borbenog tenka nove generacije T-14, i to u trenutku kada je budućnost ovog programa postala sve neizvesnija.

Foto: Vikipedija CC 4.0/Alexey Vasilenko

Vozilo je snimljeno kako prelazi preko zemljanog puta u pravcu poligona za gađanje, tokom aktivnosti koja je delovala kao rutinska vežba. T-14 je proizašao iz sovjetskog programa tenkova nove generacije, neformalno poznatog kao T-95, čiji je cilj bio transformacija sovjetskih oklopnih snaga nakon uvođenja u upotrebu krajem devedesetih godina. Raspad SSSR-a značajno je usporio taj program, što je dovelo do njegovog obustavljanja tokom prve decenije 21. veka, a potom i do razvoja tenka T-14 kao naslednika zasnovanog na veoma sličnom konceptu dizajna.

Kada je prvi put predstavljen 2015. godine, očekivalo se da će T-14 ruskoj vojsci do kraja te decenije obezbediti najsposobniji glavni borbeni tenk na svetu, baš kao što je to svojevremeno učinio model T-64 za sovjetsku vojsku šezdesetih godina. Međutim, izostanak uvođenja ovog tenka u operativnu upotrebu omogućio je Kini da prestigne ruska dostignuća i prva uvede u službu tenk nove generacije – model „Tip 100”, predstavljen u oktobru 2025. godine. Kao znatno noviji dizajn, „Tip 100” deluje kao tenk koji je bolje prilagođen savremenim sukobima visokog intenziteta, uz veći naglasak na sisteme aktivne zaštite, mobilnost i integraciju sa dronovima, dok je kod modela T-14 težište više bilo na tradicionalnom oklopu i vatrenoj moći.



?? The T-14 Armata has been spotted in the wild. Well, on a Russian training ground.



Footage recorded on September 11 and only released now shows a Russian T-14 passing near another Russian vehicle during exercises. No mystery, no friendly fire, no Ukrainian drone involved. Just… pic.twitter.com/3LO39T24xk — Super Poutine (@SPoutineFR) September 18, 2026

Foto: Vikipedija CC 4.0/Boevaya mashina



T-14 takođe ima prednost u vidu daleko naprednijeg paketa senzora i sistema za upravljanje borbenim dejstvima u odnosu na prethodne tenkove. Opremljen je brojnim elektro-optičkim kamerama koje obezbeđuju pregled situacije u krugu od gotovo 360 stepeni, naprednim termovizijskim uređajima, digitalnim ekranima i integrisanim sistemima veze koji omogućavaju razmenu podataka o ciljevima na bojištu. Iako zapadni i ruski analitičari često ističu da ovaj tenk nije uveden u operativnu upotrebu zbog znatno više cene u odnosu na prethodne ruske modele, ta tvrdnja je veoma upitna. Čak i uvođenje u službu u ograničenom broju značajno bi doprinelo popravljanju ugleda ruske industrije tenkova, uz istovremeno otvaranje mogućnosti za izvoz klijentima kao što su Indija ili Alžir. T-14 bi takođe mogao imati izuzetan značaj kao komandni tenk za podršku starijim vozilima, što bi nabavku učinilo veoma isplativom ukoliko se ruski odbrambeni sektor pokaže sposobnim da ga uvede u operativnu upotrebu.

militarywatchmagazine.com

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