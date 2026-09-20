Svet

ZAPAD S PAŽNJOM GLEDA OVAJ SNIMAK! Ruski T-14 opet na poligonu – može li super-tenk vratiti ofanzivnu moć?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 19:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SNIMAK sa kamere u vozilu, objavljen na ruskim društvenim mrežama, pružio je redak uvid u testiranje glavnog borbenog tenka nove generacije T-14, i to u trenutku kada je budućnost ovog programa postala sve neizvesnija.

ЗАПАД С ПАЖЊОМ ГЛЕДА ОВАЈ СНИМАК! Руски Т-14 опет на полигону – може ли супер-тенк вратити офанзивну моћ?!

Foto: Vikipedija CC 4.0/Alexey Vasilenko

Vozilo je snimljeno kako prelazi preko zemljanog puta u pravcu poligona za gađanje, tokom aktivnosti koja je delovala kao rutinska vežba. T-14 je proizašao iz sovjetskog programa tenkova nove generacije, neformalno poznatog kao T-95, čiji je cilj bio transformacija sovjetskih oklopnih snaga nakon uvođenja u upotrebu krajem devedesetih godina. Raspad SSSR-a značajno je usporio taj program, što je dovelo do njegovog obustavljanja tokom prve decenije 21. veka, a potom i do razvoja tenka T-14 kao naslednika zasnovanog na veoma sličnom konceptu dizajna.

Kada je prvi put predstavljen 2015. godine, očekivalo se da će T-14 ruskoj vojsci do kraja te decenije obezbediti najsposobniji glavni borbeni tenk na svetu, baš kao što je to svojevremeno učinio model T-64 za sovjetsku vojsku šezdesetih godina. Međutim, izostanak uvođenja ovog tenka u operativnu upotrebu omogućio je Kini da prestigne ruska dostignuća i prva uvede u službu tenk nove generacije – model „Tip 100”, predstavljen u oktobru 2025. godine. Kao znatno noviji dizajn, „Tip 100” deluje kao tenk koji je bolje prilagođen savremenim sukobima visokog intenziteta, uz veći naglasak na sisteme aktivne zaštite, mobilnost i integraciju sa dronovima, dok je kod modela T-14 težište više bilo na tradicionalnom oklopu i vatrenoj moći.

Objavljivanje snimka tenka T-14 na poligonu za obuku možda ima za cilj podizanje morala u Rusiji tokom trajanja borbenih dejstava na frontu u Ukrajini. Jedna od najvažnijih inovacija tenka T-14 jeste njegova kupola bez posade i oklopljena kapsula za smeštaj posade. Umesto da se članovi posade nalaze unutar kupole, kao što je bio slučaj kod tenkova prethodnih generacija, sva tri člana posade smeštena su zajedno u dobro zaštićeni odeljak u prednjem delu trupa, čime se smanjuje rizik od gubitaka ljudstva. Njegova kupola je znatno lakša od onih na prethodnim tenkovima, što omogućava upotrebu mnogo teže šasije i bolju zaštitu posade bez značajnog povećanja ukupne mase vozila. Pored kompozitnog i eksplozivnog reaktivnog oklopa, T-14 poseduje i sistem aktivne zaštite „Afganit”, koji pruža daleko superiornije mogućnosti aktivne zaštite tipa „hard-kil” (fizičko uništavanje dolazećih projektila).

Foto: Vikipedija CC 4.0/Boevaya mashina


T-14 takođe ima prednost u vidu daleko naprednijeg paketa senzora i sistema za upravljanje borbenim dejstvima u odnosu na prethodne tenkove. Opremljen je brojnim elektro-optičkim kamerama koje obezbeđuju pregled situacije u krugu od gotovo 360 stepeni, naprednim termovizijskim uređajima, digitalnim ekranima i integrisanim sistemima veze koji omogućavaju razmenu podataka o ciljevima na bojištu. Iako zapadni i ruski analitičari često ističu da ovaj tenk nije uveden u operativnu upotrebu zbog znatno više cene u odnosu na prethodne ruske modele, ta tvrdnja je veoma upitna. Čak i uvođenje u službu u ograničenom broju značajno bi doprinelo popravljanju ugleda ruske industrije tenkova, uz istovremeno otvaranje mogućnosti za izvoz klijentima kao što su Indija ili Alžir. T-14 bi takođe mogao imati izuzetan značaj kao komandni tenk za podršku starijim vozilima, što bi nabavku učinilo veoma isplativom ukoliko se ruski odbrambeni sektor pokaže sposobnim da ga uvede u operativnu upotrebu.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran

RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran