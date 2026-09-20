Laprovitola razbio bivši klub: Huventud iznenadio Barselonu i osvojio Superkup Španije
HUVENTUD je iznenadio Barselonu sa 101:87 (32:23, 20:23, 19:22, 30:19) i osvojio je Superkup Španije, a presudio joj je bivši igrač Nikolas Laprovitola.
Kataloncima ovo nije dobra uvertira za start evroligaške sezone koji je zakazan za 24. septembar kada u dvoranu "Palau Blaugrana" stiže Efes.
Prvu i četvrtu četvrtinu koju je tim Danijela Mireta odigrao sjajno, pre svega napadački, bile su presudne za ishod ovog susreta.
Ipak, treba reći da je Barselona napravila dosta promena u timu tokom leta. Došao je i novi trener Aleksandar Sekulić, pa je tim još uvek u periodu uigravanja. No, sezona je iza ugla i navijači španskog velikana poraze neće praštati.
Najefikasniji u ekipi Huventuda bio je Nikolas Laprovitola sa 31 poenom. Emir Sulejmanović postigao 19 poena, dok je Eli Ndiaje ubacio 14. U poraženom timu istakao se Đoel Para sa 24 poena. Kevin Panter je ubacio 20 poena, a Tajris Martin je zabeležio 16.
Huventud je došao do trećeg trofeja u Superkupu Španije, posle dva iz 1986. i 1987. godine.
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