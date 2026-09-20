REZULTAT U MEKLENBURGU KATASTROFALAN Merc: Nemačkoj neophodne reforme koje neće biti dočekane sa odobravanjem

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc obratio se javnosti nakon što prvi rezultati pokrajinskih izbora u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji pokazuju da su u vođstvu Levica odnosno krajnja desnica.

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Za rezultate glasanja u Berlinu rekao je da su "solidni", dok je one u drugoj jedinici ocenio kao katastrofalne.

-Rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne možemo ulepšavati, to je katastrofa, rekao je Merc.

Merc je u svom kratkom obraćanju najavio reforme, rekao da prihvata odgvornost za buduće korake kojima želi da pokrene zemlju napred i pripremio građane za teška vremena koja predstoje.

Kancelar je jasno stavio do znanja da reforme moraju da dođu, da će, naravno, biti teško, ali da želi da zemlja napreduje.

-Potrebne su nam promene, a promene zahtevaju trud. Neće sve biti odmah dočekano sa odobravanjem, istakao je Merc, prenosi Bild.

On je dodao da će promene doneti "terete i nove neizvesnosti" mnogim ljudima, kao i da će efekti često postati očigledni tek kasnije.

-Ali upravo zato sada ne možemo da odložimo ove odluke. Prihvatam odgovornost jer želim da pokrenem našu zemlju napred, istakao je Merc i dodao da je čvrsto uveren da će reforme poboljšati "sliku Nemačke o sebi" i "sliku Nemačke u svetu".

Ekonomija prolazi kroz duboke promene, naveo je Merc i dodao da su svedoci stanja u državi koje je postalo previše komplikovano i bemisleno.

Dodao je da je poverenje građana u institucije opalo i da ga aktivno potkopavaju radikalne stranke i sa levice i sa desnice.

Kancelar je govorio manje od pet minuta, a nije bilo dozvoljeno postavljanje pitanja, prenosi Bild.

Njegova stanka, CDU je pre dve sedmice doživela težak poraz na izborima u Saksonijij-Anhaltu, gde je AfD osvojio gotovo 44 odsto glasova, dok je CDU pao na oko 17 odsto. Nakon toga dodatno su se pojačale rasprave o Mercovoj političkoj budućnosti.

Govoreći o današnjim izborima, Merc je naglasio da su rezultati u dve pokrajine vrlo različiti.

-CDU se borio, ali je na kraju samleven u zaoštravanju između SPD-a i AfD-a, rekao je Merc i dodao da je u Berlinu Štefan Evers preuzeo ulogu glavnog kandidata u vrlo teškoj situaciji i odmah ušao u izbornu kampanju.

-Uz puni angažman i veliko zalaganje doveo je CDU do solidnog rezultata, rekao je Merc i zahvalio svima koji su tokom godine vodili kampanju za stranku.

Dodao je da su mnogi to činili u vrlo teškim uslovima "i zato što je izostao vetar u leđa iz Berlina".

Zaključio je da ono što sledi zahteva čvrst stav, istrajnost i strpljenje.

-Ja ću to pokazati, kao predsednik CDU-a i pre svega kao savezni kancelar naše zemlje, poručio je Merc.

Prema anketi koju je za javni servis ARD sprovela istraživačka agencija, Levica je u Berlinu osvojila 24,5 odsto glasova, vladajuća konzervativna Hrišćansko-demokratska unija (CDU), koju predvodi kancelar Fridrih Merc, 20 odsto, dok je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) dobila 16 odsto glasova.

S druge strane, kako pokazuju izlazne ankete, očekuje se da će Alternativa za Nemačku (AfD) osvojiti najviše glasova na izborima u severoistočnoj nemačkoj saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, ali je malo verovatno da će ta krajnje desničarska stranka formirati vladu, jer druge partije isključuju saradnju sa njom.

Prema anketi koju je za javni servis ARD sprovela istraživačka agencija, AfD je osvojila 37 odsto glasova, dok su vladajuće Socijaldemokrate (SPD) dobile 35,5 odsto.

CDU kancelara Fridriha Merca osvojila je svega 5,5 odsto glasova, što je njen najlošiji rezultat na pokrajinskim izborima od 1949. godine.

Tanjug

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