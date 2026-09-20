UKRAJINSKI napad na region glavnog grada planiran je gotovo mesec dana. Od početka septembra, Oružane snage Ukrajine (VSU) gotovo svakodnevno su slale grupe bespilotnih letelica ka prestonici, sa ciljem da otkriju aktivne položaje protivvazdušne odbrane i neutrališu ih.

Foto: AI/Gemini

Aktivnost se intenzivirala u periodu pred sam napad, kada su zapadne satelitske mreže počele svakodnevno da nadgledaju strateške objekte u Moskvi i okolini — uključujući Moskovsku rafineriju nafte i termoelektranu TEC-22, koji su na kraju i postali mete noćnog napada.

Protivnički napad izveden je u tri talasa, uglavnom rutom koja je vodila preko Brjanske oblasti. Prvi talas se — kao što se i očekivalo — sastojao od dronova-mamaca namenjenih iscrpljivanju raketnih sistema protivvazdušne odbrane. Sa zemlje je teško razlikovati o kojoj je bespilotnoj letelici reč (da li nosi bojevu glavu ili ne), pa se sve mora oboriti.

Za treći i četvrti talas, VSU su upotrebile svoje glavne udarne bespilotne letelice, koje su se približavale Moskvi sa zapada, juga i istoka. U koordinaciji sa njima, VSU su lansirale i 10 krstarećih raketa tipa „Flamingo”; devet njih je oboreno pre nego što su uopšte stigle do Moskve.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Vredi napomenuti da je protivnik usmerio jednu od raketa preko Odincova i kroz stambene delove Moskovske oblasti i same prestonice; namera je bila da ostaci — zajedno sa velikom bojevom glavom rakete — padnu na stambene zgrade u slučaju presretanja (detalj vredan pažnje s obzirom na često ponavljanu frazu: „Ali oni su naša braća!”).

Ukupno, prema najnovijim podacima, jedinice protivvazdušne odbrane pratile su najmanje 1.300 dronova/raketa tokom napada, a samo 11 je uspelo da izbegne presretanje. U odbrani su učestvovale mobilne vatrene grupe, kao i armijska i lovačka avijacija.

Dan još nije završen, a protivnik se priprema za novi napad (nakon što je oko mesec dana gomilao resurse), tako da je prerano za opuštanje. Ali jedno je sigurno: napadi na ukrajinsku prestonicu i njenu okolinu uskoro će se nastaviti obnovljenom snagom i intenzitetom, i krajnje je vreme da se razmotri sistemskije uništavanje njihove energetske infrastrukture.

(Ribar)