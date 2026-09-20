"SVAKA POGREŠNA AKCIJA IZAZVAĆE TRENUTNI ODGOVOR" Iran upozorio SAD i zemlje regiona
CENTRALNA vojna komanda Irana uputila je danas oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama i državama u regionu Bliskog istoka, naglasivši da će svaka "pogrešna procena" ili akcija protiv Islamske Republike rezultirati trenutnim i "bolnim uzvratnim udarima", prenosi agencija Tasnim.
Iranska vojna operativna komanda saopštila je da je primila informacije kako Vašington, "u nameri da prikrije svoje neuspehe", planira da uz zeleno svetlo nekoliko zemalja iz regiona i nakon zajedničkog sastanka u jednoj evropskoj državi, obnovi agresivne akcije protiv Irana
- Upozoravamo da će, ukoliko SAD naprave bilo kakvu grešku protiv iranske države, svi njihovi centri razmeštanja i interesi u regionu, bez ikakvih ograničenja i obzira, postati meta neprekidnih, efikasnih i bolnih napada - navodi se u zvaničnom proglasu vojne komande koji prenose iranski državni mediji.
Posebna poruka i upozorenje upućeni su i susednim zemljama regiona za koje Teheran tvrdi da vode "dvostruku politiku".
- Ukoliko se zemlje regiona svrstaju uz agresiju Sjedinjenih Država, sve će se smatrati saučesnicima u ovoj zloupotrebi i više ne mogu da očekuju uzdržanost ili obzir moćnih oružanih snaga Irana - zaključuje se u saopštenju centralne komande.
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