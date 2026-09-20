Svet

"SVAKA POGREŠNA AKCIJA IZAZVAĆE TRENUTNI ODGOVOR" Iran upozorio SAD i zemlje regiona

V.N.

20. 09. 2026. u 13:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CENTRALNA vojna komanda Irana uputila je danas oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama i državama u regionu Bliskog istoka, naglasivši da će svaka "pogrešna procena" ili akcija protiv Islamske Republike rezultirati trenutnim i "bolnim uzvratnim udarima", prenosi agencija Tasnim.

СВАКА ПОГРЕШНА АКЦИЈА ИЗАЗВАЋЕ ТРЕНУТНИ ОДГОВОР Иран упозорио САД и земље региона

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

Iranska vojna operativna komanda saopštila je da je primila informacije kako Vašington, "u nameri da prikrije svoje neuspehe", planira da uz zeleno svetlo nekoliko zemalja iz regiona i nakon zajedničkog sastanka u jednoj evropskoj državi, obnovi agresivne akcije protiv Irana

 - Upozoravamo da će, ukoliko SAD naprave bilo kakvu grešku protiv iranske države, svi njihovi centri razmeštanja i interesi u regionu, bez ikakvih ograničenja i obzira, postati meta neprekidnih, efikasnih i bolnih napada - navodi se u zvaničnom proglasu vojne komande koji prenose iranski državni mediji.

Posebna poruka i upozorenje upućeni su i susednim zemljama regiona za koje Teheran tvrdi da vode "dvostruku politiku".

 - Ukoliko se zemlje regiona svrstaju uz agresiju Sjedinjenih Država, sve će se smatrati saučesnicima u ovoj zloupotrebi i više ne mogu da očekuju uzdržanost ili obzir moćnih oružanih snaga Irana - zaključuje se u saopštenju centralne komande.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran

RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran