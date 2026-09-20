"SVAKA POGREŠNA AKCIJA IZAZVAĆE TRENUTNI ODGOVOR" Iran upozorio SAD i zemlje regiona

CENTRALNA vojna komanda Irana uputila je danas oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama i državama u regionu Bliskog istoka, naglasivši da će svaka "pogrešna procena" ili akcija protiv Islamske Republike rezultirati trenutnim i "bolnim uzvratnim udarima", prenosi agencija Tasnim.

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

Iranska vojna operativna komanda saopštila je da je primila informacije kako Vašington, "u nameri da prikrije svoje neuspehe", planira da uz zeleno svetlo nekoliko zemalja iz regiona i nakon zajedničkog sastanka u jednoj evropskoj državi, obnovi agresivne akcije protiv Irana

- Upozoravamo da će, ukoliko SAD naprave bilo kakvu grešku protiv iranske države, svi njihovi centri razmeštanja i interesi u regionu, bez ikakvih ograničenja i obzira, postati meta neprekidnih, efikasnih i bolnih napada - navodi se u zvaničnom proglasu vojne komande koji prenose iranski državni mediji.

Posebna poruka i upozorenje upućeni su i susednim zemljama regiona za koje Teheran tvrdi da vode "dvostruku politiku".

- Ukoliko se zemlje regiona svrstaju uz agresiju Sjedinjenih Država, sve će se smatrati saučesnicima u ovoj zloupotrebi i više ne mogu da očekuju uzdržanost ili obzir moćnih oružanih snaga Irana - zaključuje se u saopštenju centralne komande.