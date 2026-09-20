Partizan se seli iz Beogradske arene!

Promena planova u Humskoj.

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Košarkaši Partizana će prve dve domaće utakmice u novoj sezoni ABA lige odigrati u Hali „Aleksandar Nikolić“, dok će se potom vratiti u Beogradsku arenu.

Prvi rival crno-belih u regionalnom takmičenju biće ljubljanska Ilirija. Taj meč zakazan je za nedelju od 21.00 i igraće se u nekadašnjem Pioniru.

I u drugom kolu Partizan će biti domaćin, a u Beograd dolazi Mega. I taj susret biće takođe u legendarnoj dvorani.

Povratak u Arenu sledi u trećem kolu, kada će ekipa Đoana Penjaroje ponovo igrati pred svojim navijačima, a nakon toga crno-bele očekuju prva gostovanja u regionalnom takmičenju protiv Bosne i Spartaka.

Evroligašku sezonu Partizan otvara u petak od 20.45, kada će u Beogradskoj areni ugostiti milansku Olimpiju.

Sutra u podne počinje prodaja dnevnih ulaznica za duel protiv Olimpije iz Milana!⚫️⚪️



U ponedeljak, 21. septembra, tačno u podne počinje slobodna prodaja dnevnih ulaznica za prvu utakmicu Partizana Mozzart Bet u sezoni 2026/27.



Povodom početka sezone, crno-beli će navijačima… pic.twitter.com/es3FsW0Pow — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 20, 2026

Crno-beli su poslednju proveru imali na memorijalnom turniru u Atini "Pavlos Janakopulos". Najpre su poraženi od PAOK-a trojkom u poslednjoj sekundi, a potom su savladali Burg, aktuelnog šampiona Evrokupa.