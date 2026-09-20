Partizan se seli iz Beogradske arene!
Promena planova u Humskoj.
Košarkaši Partizana će prve dve domaće utakmice u novoj sezoni ABA lige odigrati u Hali „Aleksandar Nikolić“, dok će se potom vratiti u Beogradsku arenu.
Prvi rival crno-belih u regionalnom takmičenju biće ljubljanska Ilirija. Taj meč zakazan je za nedelju od 21.00 i igraće se u nekadašnjem Pioniru.
I u drugom kolu Partizan će biti domaćin, a u Beograd dolazi Mega. I taj susret biće takođe u legendarnoj dvorani.
Povratak u Arenu sledi u trećem kolu, kada će ekipa Đoana Penjaroje ponovo igrati pred svojim navijačima, a nakon toga crno-bele očekuju prva gostovanja u regionalnom takmičenju protiv Bosne i Spartaka.
Evroligašku sezonu Partizan otvara u petak od 20.45, kada će u Beogradskoj areni ugostiti milansku Olimpiju.
Crno-beli su poslednju proveru imali na memorijalnom turniru u Atini "Pavlos Janakopulos". Najpre su poraženi od PAOK-a trojkom u poslednjoj sekundi, a potom su savladali Burg, aktuelnog šampiona Evrokupa.
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