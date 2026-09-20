"EVROPA NESPOSOBNA DA ZAVRŠI SUKOB U UKRAJINI" Češki premijer: Boriću se da se ovaj odvratni sukob okonča
ČEŠKI premijer Andrej Babiš oštro je kritikovao evropske političare zbog toga što nisu sposobni da okončaju sukob u Ukrajini i zbog govora o velikom ratu.
„Boriću se da se ovaj odvratni rat okonča! To je neverovatno! Nemoć Evrope je užasna!“, rekao je premijer u video-obraćanju na društvenim mrežama.
Prema njegovim rečima, u Evropskoj uniji ne žele da vode mirovne pregovore.
„Svi govore o ratu. Evropa ne želi da pregovara o miru. Ne želi. Svi govore samo o ratu. Mi, naravno, moramo da se naoružamo, moramo da se pripremamo kako bismo osigurali da se ništa ne bi desilo. A gde su evropske (mirovne) inicijative? (Predsednik SAD Donald) Tramp je taj koji vodi pregovore sa (predsednikom Rusije Vladimirom) Putinom. Mi, Evropa, moramo sa svoje strane učiniti sve da okončamo ovaj rat“, naglasio je Babiš.
Prema njegovim rečima, Češka će ispuniti svoje obaveze prema NATO-u koje se odnose na povećanje rashoda za odbranu.
On je podsetio na reči Alberta Ajnštajna koji je odbacivao nasilje i pozivao zemlje na saradnju.
„Verovao je da se trajan mir može postići samo iskrenim međusobnim razumevanjem i saradnjom među ljudima i narodima. Na kraju krajeva, ne želimo treći svetski rat!“, zaključio je češki premijer.
Babiš je tokom obraćanja imao je na sebi majicu sa natpisom „Ne ratu“.
(Sputnjik)
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