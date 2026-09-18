Svet

TRESLO SE JAČINOM OD 4,4 STEPENA PO RIHTERU: Evo gde je bio epicentar zemljotresa

В.Н.

18. 09. 2026. u 09:21

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ZEMLjOTRES magnitude 4.4 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 18. septembar 2026 u 08.42 časova, u Grčkoj.

ТРЕСЛО СЕ ЈАЧИНОМ ОД 4,4 СТЕПЕНА ПО РИХТЕРУ: Ево где је био епицентар земљотреса

Foto: AI generated/Gemini

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.9404 i dužine 23.4529, odnosno 25 kilometara od Skijatosa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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