Svet

ROBERT FICO UPOZORIO NA MOGUĆI SUKOB VELIKIH SILA: Ne želim da Slovačka bude uvučena u rat

V.N.

18. 09. 2026. u 11:34

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PREMIJER Slovačke Robert Fico upozorio je danas na mogući sukob NATO-a sa Rusijom i rekao da ne želi da Slovačka bude uvučena u rat zbog Člana 5 Ugovora o Severnoatlanstkom savezu.

РОБЕРТ ФИЦО УПОЗОРИО НА МОГУЋИ СУКОБ ВЕЛИКИХ СИЛА: Не желим да Словачка буде увучена у рат

Foto: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

 - Duboko sam zabrinut što je jedina stvar koja se trenutno dešava potraga za povodom za veliki sukob između NATO-a i Rusije - rekao je Fico, prenosi slovački portal Hlavnydennik.

Kako se navodi, on je kritikovao pojedine evropske lidere zbog, kako je naveo, preterano ratoborne retorike i postavio je pitanje protiv koga se Severnoatlantska alijansa zapravo sprema da ratuje.

 - Čini se da ponekad postoji težnja da se nesposobnost rešavanja problema, poput ilegalnih migracija, konkurentnosti ili visokih cena energenata, prikrije pribegavanjem ratobornoj retorici - 'hajde da ratujemo'. Za ime Boga, protiv koga želimo da ratujemo? Protiv koga? - upitao je slovački premijer.

Fico se osvrnuo i na moguće aktiviranje Člana 5 Severnoatlantskog ugovora, koji uspostavlja princip kolektivne odbrane u slučaju oružanog napada na jednu ili više članica Alijanse.

 - Možete li da zamislite, dame i gospodo, da se aktivira Član 5 NATO ugovora? Može li iko da zamisli da mu kažu - obučite pet hiljada vojnika, deset hiljada vojnika, i pošaljite ih negde u borbu? A da pritom čak i ne znamo protiv koga, zašto ili za koji cilj. Ne želim da Slovačka bude deo bilo kakvog vojnog sukoba zbog Člana 5. Kao premijer, učiniću sve što je u mojoj moći da obezbedim da Slovačka nikada ne bude uvučena u vojni sukob - rekao je Fico.

Portal podseća da Član 5 NATO ugovora ne podrazumeva automatsko slanje određenog broja vojnika, već da, nakon oružanog napada, svaka saveznica pruža pomoć koju smatra neophodnom, uključujući i mogućnost upotrebe oružane sile.

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