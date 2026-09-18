VIŠE OD 350 DRONOVA LANSIRANO KA MOSKVI: Ruska PVO osujetila novi napad Ukrajine

SREDSTVA protivvazdušne odbrane uništila su 629 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Tokom protekle noći, od 20 časova 17. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 18. septembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 629 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su uništeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, Republike Adigeje, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Više od 350 dronova lansirano je ka Moskvi tokom prethodne noći. Većina dronova je oborena na velikim udaljenostima od grada, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

(RT Balkan)

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