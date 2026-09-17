Svet

OGLASIO SE LIDER BELORUSIJE: Lukašenko otkrio detalje iz razgovara sa američkom delegacijom

Novosti online

17. 09. 2026. u 18:20

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AMERIČKA delegacija nikada nije tražila od Minska da napusti Moskvu, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

ОГЛАСИО СЕ ЛИДЕР БЕЛОРУСИЈЕ: Лукашенко открио детаље из разговара са америчком делегацијом

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Američka delegacija, koja je nekoliko puta bila prisutna na mom sastanku, nije rekla da bi želela da nas vidi kako napuštamo Rusiju - kazao je on.

Predsednik Belorusije je napomenuo da delegacija SAD nikada nije to tražila, iako bi to bilo korisno za Zapad.

Belorusija ne polaže pravo na tuđu teritoriju, ali se neće odreći ni svoje, izjavio je beloruski predsednik.

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