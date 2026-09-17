Svet

LE PENOVA UPOZORAVA ZAPAD: Ako se NATO uključi u ukrajinski sukob — počinje treći svetski rat

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 09. 2026. u 22:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUKOB u Ukrajini mogao bi ili da se oduži decenijama ili da preraste u treći svetski rat ukoliko se NATO direktno uključi u konflikt, izjavila je Marin Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu.

ЛЕ ПЕНОВА УПОЗОРАВА ЗАПАД: Ако се НАТО укључи у украјински сукоб — почиње трећи светски рат

Foto: Goran Čvorović

-Ili će se NATO uključiti u ovaj sukob, a tada počinje treći svetski rat, ili ćemo biti svedoci stogodišnjeg rata, smatra Le Pen.

Le Pen je takođe pozvala na održavanje konferencije na visokom nivou, uz učešće predstavnika različitih zemalja, kako bi se pronašla rešenja za okončanje sukoba u Ukrajini.

Ona je dodala da bi želela da lično razgovara sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sa Vladimirom Zelenskim.

Istovremeno, ona je ukazala da Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog finansijskih problema u zemlji.

Ranije su iz Kremlja poručili da je Rusija prevelika i odgovorna zemlja da bi bila inicijator trećeg svetskog rata.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju