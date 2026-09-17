LE PENOVA UPOZORAVA ZAPAD: Ako se NATO uključi u ukrajinski sukob — počinje treći svetski rat
SUKOB u Ukrajini mogao bi ili da se oduži decenijama ili da preraste u treći svetski rat ukoliko se NATO direktno uključi u konflikt, izjavila je Marin Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu.
-Ili će se NATO uključiti u ovaj sukob, a tada počinje treći svetski rat, ili ćemo biti svedoci stogodišnjeg rata, smatra Le Pen.
Le Pen je takođe pozvala na održavanje konferencije na visokom nivou, uz učešće predstavnika različitih zemalja, kako bi se pronašla rešenja za okončanje sukoba u Ukrajini.
Ona je dodala da bi želela da lično razgovara sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sa Vladimirom Zelenskim.
Istovremeno, ona je ukazala da Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog finansijskih problema u zemlji.
Ranije su iz Kremlja poručili da je Rusija prevelika i odgovorna zemlja da bi bila inicijator trećeg svetskog rata.
sputnikportal.rs
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