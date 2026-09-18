Svet

"BIĆE TO ISTORIJSKI KORAK" Tramp o vojnoj bazi SAD u Poljskoj

В. Н.

18. 09. 2026. u 08:37

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VELIKI napredak je ostvaren ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj, saopštio je sinoć američki predsednik Donald Tramp, ističući da je tome doprinelo "hrabro vođenje" poljskog predsednika Karola Navrockog.

БИЋЕ ТО ИСТОРИЈСКИ КОРАК Трамп о војној бази САД у Пољској

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

- Ukoliko do ovoga dođe, lokacija će biti objavljena veoma brzo. Biće to istorijski korak u velikom savezništvu SAD i Poljske - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Poljski ministar odbrane Vladislav Košinijak-Kamiš sastao se u junu ove godine sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, u vreme kada je Hegset najavio reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi.

Rojters navodi da su američke trupe u Poljskoj boravile po principu rotacija.

(Tanjug)

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