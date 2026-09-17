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"NE MOGU DA KAŽEM ŠTA SE DOGODILO" Eksplozija u Švedskoj, u teškom stanju sedam profesionalnih vojnika

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 22:24

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SEDAM vojnika prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije na poligonu u švedskom Karlsborgu, dok se petoro njih nalazi na odeljenju intenzivne nege, prenosi televizija SVT.

НЕ МОГУ ДА КАЖЕМ ШТА СЕ ДОГОДИЛО Експлозија у Шведској, у тешком стању седам професионалних војника

Foto: Avalon / Avalon / Profimedia

 - Prema podacima regiona, sedam osoba je prebačeno u bolnicu. Petoro njih nalazi se na odeljenju intenzivne nege - navodi se u izveštaju.

Kako prenose mediji, pozivajući se na izvore, na poligonu je došlo do eksplozije. U Oružanim snagama, međutim, nisu saopštili usled kakvog incidenta su vojnici povređeni, prenose RIA Novosti. 

 - Na poligonu je došlo do incidenta. Nažalost, ne mogu da potvrdim o kakvom je incidentu reč - rekao je predstavnik pres-službe Oružanih snaga Mikael Ogren, prenosi SVT.

Prema njegovim rečima, regruti nisu povređeni, već su u bolnicu prebačeni profesionalni vojnici.

Oružane snage su u saopštenju na svom sajtu precizirale da su povređeni zadobili rane od gelera.

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