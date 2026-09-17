"NE MOGU DA KAŽEM ŠTA SE DOGODILO" Eksplozija u Švedskoj, u teškom stanju sedam profesionalnih vojnika
SEDAM vojnika prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije na poligonu u švedskom Karlsborgu, dok se petoro njih nalazi na odeljenju intenzivne nege, prenosi televizija SVT.
- Prema podacima regiona, sedam osoba je prebačeno u bolnicu. Petoro njih nalazi se na odeljenju intenzivne nege - navodi se u izveštaju.
Kako prenose mediji, pozivajući se na izvore, na poligonu je došlo do eksplozije. U Oružanim snagama, međutim, nisu saopštili usled kakvog incidenta su vojnici povređeni, prenose RIA Novosti.
- Na poligonu je došlo do incidenta. Nažalost, ne mogu da potvrdim o kakvom je incidentu reč - rekao je predstavnik pres-službe Oružanih snaga Mikael Ogren, prenosi SVT.
Prema njegovim rečima, regruti nisu povređeni, već su u bolnicu prebačeni profesionalni vojnici.
Oružane snage su u saopštenju na svom sajtu precizirale da su povređeni zadobili rane od gelera.
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