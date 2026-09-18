PO DIREKTIVI BOJANA PAJTIĆA! Pavle Grbović prostački prozvao Lompara (FOTO)
RAT Među blokaderima se nastavlja. Bojan Pajtić koji stoji iza tzv. studentske liste naredio je napad na profesora Mila Lompara. Za te svrhe je iskoristio Pavla Grbovića.
Naime, Pavle Grbović predsednik PSG-a, je putem društvenih mreža Lomparu prostački poručio:
"Oladi od nas i poštedi nas tvojih prenemaganja!"
Jasno nam uporno pokazuju koji je njihov tretman prema onima koji ne misle isto kao i oni. Narod može da se zapita kako bi neko takav mogao da vodi državu i da na ozbiljan način rešava probleme.
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