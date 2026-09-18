PRISTALICE ZLOČINAČKE OVK NE ODUSTAJU: Ponovo protesti u Prištini (VIDEO)

PRISTALICE nekadašnje tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini novi protest zbog presuda Specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije.

Foto: Printskrin Jutjub Kosovo-Online Uživo

Skup je organizovan pod sloganom „Ne u moje ime“, a organizatori su naveli da time žele da odbace i negiraju presude izrečene Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Organizatori su najavili miran protest, dok su na okupljanje građane pozvali i ratni veterani bivše OVK.

Protesti zbog haških presuda počeli su u sredu, nakon što su objavljene odluke Specijalizovanih veća.

Tokom okupljanja u sredu i u noći između srede i četvrtka pojedine grupe Albanaca kamenicama i Molotovljevim koktelima gađale su zgradu Euleksa, u kojoj se nalazi i kancelarija Specijalizovanih veća, dok je kamenicama gađana i zgrada vlade privremenih institucija u Prištini.

Demonstranti su u sredu pokušali i da probiju policijski kordon i uđu u zgradu vlade. Tzv. kosovska policija saopštila je da je tokom protesta u sredu u Prištini, nakon izricanja presude u Hagu, privela dve osobe, od kojih je jednoj određeno zadržavanje do 48 sati.

Specijalizovana veća u Hagu osudila su u sredu bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

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