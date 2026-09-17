UŽAS: Makedonac preminuo nakon što ga je udarila struja dok je prao auto

TRIDESETPETOGODIŠNjAK iz Skoplja preminuo je nakon što je verovatno doživeo strujni udar prilikom pranja vozila.

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H. B. je uzeo pušku pod visokim pritiskom koja se koristi za pranje automobila, a nakon toga je pao, prenela je makedonska televizija 21.

Vozilom Hitne medicinske pomoći je prebačen u kliniku "Majka Tereza", gde je preminuo.

Lekar je konstatovao smrt, a po nalogu javnog tužioca, telo preminulog poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

(Tanjug)