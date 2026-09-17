UŽAS: Makedonac preminuo nakon što ga je udarila struja dok je prao auto
TRIDESETPETOGODIŠNjAK iz Skoplja preminuo je nakon što je verovatno doživeo strujni udar prilikom pranja vozila.
H. B. je uzeo pušku pod visokim pritiskom koja se koristi za pranje automobila, a nakon toga je pao, prenela je makedonska televizija 21.
Vozilom Hitne medicinske pomoći je prebačen u kliniku "Majka Tereza", gde je preminuo.
Lekar je konstatovao smrt, a po nalogu javnog tužioca, telo preminulog poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
(Tanjug)
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