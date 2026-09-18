VUČIĆ DANAS PRISUSTVUJE VAŽNOM SASTANKU: Oglasio se predsednik, ovo su detalji (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić oglasio se jutros novom video porukom na društvenim mrežama.
- Danas, na poziv predsednika Zelenskog, prisustvujem sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg karpatskog regiona. Sve ovo radim da bismo dodatno osigurali stabilnost i mir za naše građane i Srbiju - navedeno je u opisu objave.
- Prethodnih dana premijer Češke Andrej Babiš i premijer Poljske Donald Tusk imali su teške izjave o tome kako nas čeka pakao u Evropi, i sudeći po cenama nafte i gasa, nisu daleko od istine. I kada vidite kolike su cene goriva u Nemačkoj i Austriji, jasno vam je da se mi suočavamo sa velikim problemima, zato ćemo danas morati da donosimo dodatne odluke i da izdvajamo još goriva, posebno dizela, iz naših rezervi. Jedan od razloga za današnji skup, a prisustvujem skupu u Ukrajini Karpatske integracione inicijative, jeste upravo taj da se ekonomski povezuje širi karpatski region, reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture - rekao je predsednik.
Dodaje i to da u toj široj karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni: čitav severoistok Srbije, od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga.
- Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, itekako imamo mnogo toga da ponudimo, od železničkih pruga, puteva, do otvorenijih granica, do bolje saradnje i u poljoprivredi i u svim drugim oblastima. I zato verujem da i ovaj današnji susret, a posebno se radujem susretu sa Robertom Ficom, mojim slovačkim prijateljem i premijerom te divne zemlje, možemo mnogo toga da uradimo, učinimo, i da sagledamo sve teškoće koje se nalaze pred nama i da pokušamo zajednički da ih rešavamo. Što se Srbije tiče, mi ćemo dati sve od sebe da građani što je moguće manje osete probleme sa kojima se suočava cela Evropa, ceo svet.
Nije uvek sve lako, nije uvek sve jednostavno, a koliko večeras povratak nazad i od sutra u 7 sati obilazak naše prelepe Srbije - rekao je on.
Preporučujemo
"USPELI SMO ZAJEDNO" Predsednik Vučić podelio moćan snimak (VIDEO)
17. 09. 2026. u 18:32
"SRBIJA MORA DA ČUVA I POŠTUJE SVOJE DOMAĆINE": Mali posetio porodicu Marović
17. 09. 2026. u 17:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)