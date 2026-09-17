UNIŠTIO HILARI KLINTON, OBJAVIO SVETU TAJNE CIA, A SAD NAJAVIO DA SE VRAĆA: Oglasio se iznenada Asanž, nije ga bilo od Vidovdana 2024.
SVETSKI poznati novinar i osnivač „WikiLeaks“-a Džulijan Asanž najavio je povratak u javnost.
- Vratio sam se - napisao je Asanž na svom nalogu na društvenoj mreži X. Prethodna objava na njegovom nalogu datirala je od 28. juna 2024. godine, nedugo nakon što je pušten iz pritvora, prenose RIA Novosti.
U britanskom zatvoru strogog režima „Belmarš“ boravio je dok je razmatran postupak za njegovo izručenje Sjedinjenim Američkim Državama. Novinar je bio optužen po 18 tačaka, za koje mu je ukupno pretila kazna do 175 godina zatvora zbog objavljivanja jednog od najvećih skupova poverljivih informacija u istoriji SAD.
Asanž je delimično priznao krivicu, postigavši sporazum sa američkim tužilaštvom i dobivši kaznu od pet godina zatvora, koju je već izdržao u Velikoj Britaniji. To mu je omogućilo da bude pušten na slobodu.
Asanž je stekao svetsku slavu osnivanjem sajta „WikiLeaks“, na kojem su, između ostalog, objavljene stotine hiljada poverljivih dokumenata o ratovima u Iraku i Avganistanu, zatvoru Gvantanamo, diplomatskim depešama, kao i ličnoj prepisci Hilari Klinton, koja se kandidovala za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.
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