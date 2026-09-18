SADA JE SVE JASNO! Srdanović je deo mreže koju je formirao Dinko Gruhonjić (VIDEO)

ODLUKA Specijalizovanih veća tzv. Kosova sa sedištem u Hagu da u prvostepenu presudu ozloglašenoj "četvorci" terorističke OVK ne uvrsti zločine počinjene posle 20. juna 1999, iako su oni prvobitno bili obuhvaćeni optužnicom, ostavila je bez pravne satisfakcije brojne srpske žrtve ubistava - samo zato što su njihova stradanja počela posle datuma koji je sud označio kao kraj oružanog sukoba na KiM.