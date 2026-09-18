Politika

SADA JE SVE JASNO! Srdanović je deo mreže koju je formirao Dinko Gruhonjić (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 07:43

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SVAKIM danom se pokazuje pravo lice i istina o tzv. stduentskoj listi. Ilija Srdanović, koji je na čelu pomenute liste, deo je mreže koju je formirao Dinko Gruhonjić.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Срдановић је део мреже коју је формирао Динко Грухоњић (ВИДЕО)

Foto: printskrin

Ova poveznica se sama nameće shodno izjava Srdanovića i Gruhonjića.

Sami su priznali da su deo iste priče

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO

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