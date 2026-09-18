U RUSIJI počinju parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu koji će trajati do 20. septembra, a na kojima će prvi put od prisajedinjenja učestvovati stanovnici četiri nova ruska regiona.

Foto: Tanjug/AP Photo

Na osnovu rezultata glasanja biće raspodeljeno 20.700 poslaničkih mesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije napomenuo da su ovi izbori u velikoj meri odlučujući i da se moraju sprovesti u strogom skladu sa zakonom. Izrazio je uverenje da će glas ruskog naroda potvrditi jedinstvo i uzaludnost bilo kakvih pokušaja potkopavanja državnog i društveno-političkog sistema zemlje.

Foto: Tanjug/AP Photo

Deset stranaka se bori za Državnu dumu: Jedinstvena Rusija, Liberalno-demokratska partija Rusije, Partija direktne demokratije, Zeleni, Pravedna Rusija, Rodina, Komunistička partija Ruske Federacije, Penzionerska partija, Komunisti Rusije i Novi ljudi.

Ukupno su nominovali više od 4.000 kandidata, od kojih su mnogi učesnici i veterani Specijalne vojne operacije. U Državnoj dumi postoji 450 poslaničkih mesta. Polovina njih biće raspoređena među listama stranaka koje su prešle cenzus od 5 odsto, dok će preostali pobednici biti određeni u jednomandatnim izbornim okruzima.

Istovremeno, u toku su izbori za šefove 11 federalnih subjekata, odnosno u Mordoviji, Tuvi, Čečeniji, kao i u Belgorodskoj, Brjanskoj, Penzenskoj, Tverskoj i Uljanovskoj oblasti, Dagestanu, Severnoj Osetiji-Alaniji i Karačajevo-Čerkesiji. Pored toga, lokalna zakonodavna tela biće određena u 39 regiona.

U Ruskoj Federaciji ukupno ima 111.037.047 birača, od kojih je 1.816.504 van Rusije. Pored toga, 502 Rusa sa pravom glasa žive u kazahstanskom gradu Bajkonuru.

Za građane Rusije u inostranstvu, biće otvoreno 333 biračka mesta u 152 zemlje.

Daljinsko elektronsko glasanje dostupno je u 32 regiona. Prema rečima Ele Pamfilove, predsednice Centralne izborne komisije, ova usluga je dostupna za više od četiri miliona ljudi. Oni koji su želeli da glasaju putem elektronskog sistema, ali su se kasnije predomislili, mogu to učiniti na tradicionalan način unutar svoje izborne jedinice.

Po prvi put, službenici zaduženi za evakuaciju i suzbijanje provokacija biće prisutni na biračkim mestima. Centralna izborna komisija je takođe obezbedila vojnom osoblju uslove za glasanje. Prema rečima Pamfilove, glas vojnika neće predstavljati dodatni rizik za njih.

(RT Balkan)

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