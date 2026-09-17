Fudbalska bajka! Odigrali prvi meč u Evropi posle 109. godina, pa oduševili svet
Odigrane su preostale utakmice u Ligi Evrope u današnjem terminu, a portugalski drugoligaš Torense napravio je najveću senzaciju.
SKU Torense se kvalifikovao za glavnu fazu UEFA Lige Evrope nakon što je prošle sezone osvojio Portugalski kup . Drugoligaš je pobedio Sporting u finalu i tako po prvi put u 109 godina postojanja zaigrao u Evropi.
Ne samo da su zaigrali, već su upisali i prvu pobedu.
Iako je Norveški Lilestrem imao potpunu kontrolu meča, gosti će "kući pevajući". Odigrana je jedna dinamična utakmica, puna uzbuđenja, a istoriju je za Torense ispisao Aleks Alfaro u 23. minutu kada je postigao prvi gol za ovaj klub u UEFA takmičenjima.
Nisu gosti branili stečenu prednost, te su u drugom poluvremenu uspeli i da je uvećaju. Manu Pozo je u 49. minutu uvećao na 2:0.
Konačnih 1:2 u 79. minutu postavio je Tomas Lene Olsen. Zakomplikovalo se u završnici. Jata je dobio drugi žuti, te su gosti igrali sa igračem manje od 85. minuta, ali su uspeli da sačuvaju prednost i ispišu zlatne stranice fudbalske istorije.
Torense je osnovan 1917. godine, a u Prvoj ligi Portugalije nisu nastupali još od 1992. godine.
Trenutno, osvajač portugalskog kupa ima tim vredan 19,54 miliona evra, prema podacima specijalizovanog veb-sajta Transfermarkt.
Priliku da nastave da ispisuju istoriju imaće već u narednom kolu kada dočeku Sanderlend, potom gostuju Ferencvarošu, pa kući igraju sa Araratom, te putuju u Glazgov Seltiku, i idu na noge Real Sosijedadu i Lehu, a sezonu zatvaraju utakmicom sa Olimpijakosom kod kuće.
Tim Dušana Vlahovića, Bešiktaš slavio je 4:1 protiv Olimpika iz Marseja. Fakili je u 15. minutu postigao prvi gol za domaćina. Svega 14 minuta kasnije Abdalah je doneo izjednačenje - 1:1.
Onda drugo poluvreme koje je podiglo na noge sve navijače u Istanbulu. Za svega tri minuta rešeno je pitanje pobednika. Prvo je Cerni vratio domaćina u prednost u 56. minutu, a Muriljo tri minuta kasnije uvećao na 3:1. Tačku na meč stavio je Poku u 81. minutu.
Prštalo je od golova u Torinu. Juventus je savladao Nec Nijmegen rezultatom 5:0. Crno-beli su u prvom poluvremenu postigli tri pogotka. Gonzales se u strelce upisao u 9. minutu, u 24. je Alajbegović uvećao prednost, da bi tačku na prvo poluvreme stavio Voltmade, sa bele tačke u 35. minutu. Čelik je u 75. minutu uvećao na 4:0, a "petardu" je bacio Kolo Muani u 82. minutu susreta.Levski - Salzburg 0:1
Ofi Krit - Hofenhajm 2:0
Bešiktaš - Marsej 4:1
Seltik - Ferencvaroš 1:3
Kristal Palas - Leh 4:0
Juventus - Nec 5:0
Lilestrom Torens 1:2
Real Sosijedad - Bornmut 1:2
Viktorija Plzen - Sen Žil 0:3
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