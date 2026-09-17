MOSKVA UPERILA PRST U EU: "Ta logika je lukava, prosta i neubedljiva..."

PREDSTAVNICI Evropske unije nisu spremni da javno razgovaraju o tome kako bi ubuduće trebalo da bude ustrojen sistem bezbednosti u Evropi, izjavio je za RIA Novosti stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

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- Niko od predstavnika EU nije spreman da javno razgovara o novoj arhitekturi, niti uopšte o pitanjima koja se tiču sveevropske bezbednosti - rekao je on.

Istovremeno, kako je istakao Poljanski, u Evropskoj uniji negiraju da sadašnja kriza ima svoju predistoriju i prvobitne uzroke povezane sa postupcima zapadnih zemalja. Umesto toga, po inerciji nastavljaju da zastupaju neefikasne pristupe i iznose optužbe na račun Rusije.

- Zasad kod njih dominira logika da sve zlo dolazi iz Rusije, da je Rusija jedini 'narušilac mira' na kontinentu - dodao je.

Prema rečima stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u, u EU smatraju da je povratak mirnom životu u Evropi moguć samo pod uslovom da "Rusija prekine, kako oni kažu, agresiju".

- Ta logika je lukava, prosta i neubedljiva. I ništa novo i kreativnije od njih dosad u Beču nisam čuo, bar ne zvanično - zaključio je Poljanski.

(RT Balkan)

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