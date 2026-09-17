Politika

KO ZAISTA STOJI IZA „STUDENTSKE LISTE“? Profesor Lompar sve otkrio (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 21:17

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PROFESOR Milo Lompar otkriva ko, prema njegovim tvrdnjama, zaista stoji iza takozvane studentske liste.

КО ЗАИСТА СТОЈИ ИЗА „СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ“? Професор Ломпар све открио (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Upire prstom u bivšeg predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, za kog tvrdi da je mesecima unapred imao informacije o njenom sastavu. Lompar govori i o kampanji nemačkih medija protiv njega, koju povezuje sa dešavanjima u Srbiji.

Posle svega poručuje da blokaderska lista na njegov glas ne može da računa.

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