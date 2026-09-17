KO ZAISTA STOJI IZA „STUDENTSKE LISTE“? Profesor Lompar sve otkrio (VIDEO)
PROFESOR Milo Lompar otkriva ko, prema njegovim tvrdnjama, zaista stoji iza takozvane studentske liste.
Upire prstom u bivšeg predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, za kog tvrdi da je mesecima unapred imao informacije o njenom sastavu. Lompar govori i o kampanji nemačkih medija protiv njega, koju povezuje sa dešavanjima u Srbiji.
Posle svega poručuje da blokaderska lista na njegov glas ne može da računa.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)