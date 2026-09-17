VAZDUŠNO -kosmičke snage Rusije (VKS) avio-bombama FAB nanele su udar po ljudstvu Oružanih snaga Ukrajine u mestu Serdobino u Harkovskoj oblasti, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

- Tokom izviđačkih aktivnosti Oružanih snaga Rusije u šumskim pojasevima u području naselja Serdobino u Harkovskoj oblasti otkrivena su mesta na kojima se prikriveno koncentrisalo ljudstvo jedinica protivnika. Po otkrivenim ciljevima posade VKS Rusije izvele su vazdušne udare upotrebom avio-bombi FAB sa univerzalnim modulima za planiranje i korekciju“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako je navedeno u ministarstvu, sredstva objektivne kontrole u realnom vremenu potvrdila su uspešno uništavanje ciljeva.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 1. septembra da je u severoistočnom delu Harkovske oblasti završeno opkoljavanje grupacije protivnika koja broji do 2.000 ljudi.

Kako je Putin istakao, likvidacija „kotla“ omogućiće pomeranje linije borbenog dodira najmanje 20 kilometara dalje od pograničnih područja Belgorodske oblasti. Ministarstvo odbrane Rusije je 7. septembra saopštilo da se u obruču nalazi oko 1.700 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

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