GENERAL ALAUDINOV: Vršimo pritisak duž celog fronta, pogođena dva ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom

RUSKA vojska nastavila je da izvodi napade dronovima na ukrajinske luke i brodove koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: printskrin telegram/MO Rusije

U napadima je u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođen teretni brod sa vojnim teretom.

Osim toga, tokom plovidbe je pogođen teretni brod koji je dostavljao vojnu opremu za ukrajinsku vojsku u luku Izmail.

PRITISAK NA UKRAJINSKE FORMACIJE DUŽ FRONTA

Oružane snage Rusije vrše pritisak na ukrajinske formacije duž cele linije fronta, što bi na kraju trebalo da dovede do sloma neprijateljske odbrane, izjavio je zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalne jedinice „Ahmat“ general-potpukovnik Apti Alaudinov.

-Naše snage postepeno napreduju duž cele linije fronta u sektorima gde je to najperspektivnije. U tim oblastima naše snage već napreduju i učvršćuju položaje. Postoje i drugi sektori gde je napredovanje otežano, jer su mogući veliki gubici zbog otvorenog terena — sve se to uzima u obzir. Mislim da će pritisak koji se vrši na ukrajinske trupe duž cele kontakt-linije na kraju dati rezultate i dovesti do sloma celokupne ukrajinske odbrane, naglasio je Alaudinov.

sputnikportal.rs

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