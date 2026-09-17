Fudbal

"Bomba" u Superligi Srbije! IMT doveo fudbalera od pet i po miliona, igrao Ligu šampiona

А.И.

17. 09. 2026. u 21:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalski klub IMT napravio je senzaciju pred kraj prelaznog roka u Srbiji.

Бомба у Суперлиги Србије! ИМТ довео фудбалера од пет и по милиона, играо Лигу шампиона

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Doveo je klub sa Novog Beograda reprezentativca Gvineje Francoa Kamana (30). 

Afrički fudbaler je prethodne sezone igrao u Rusiji, za Soči, gde je na 15 utakmica u prvenstvu zabeležio dva gola i jednu asistenciju. 

Evropski fudbalski put započeo je u Francuskoj, gde prvo nastupao za Bastiju (2014 - 2016), a punu afirmaciju stekao u Bordou. Za Žirondince je igrao četiri sezone (2016 - 2020), i zabeležio preko 110 mečeva i 25 golova, nastupajući u Ligi 1 i Ligi Evrope u to vreme njegova vrednost na Transfermarketu bila je 15 miliona evra.

Tokom 2020. prešao je u Lokomotivu iz Moskve za 5,5 miliona evra, a sa ruskim klubom osvaja tamošni Kup (2021), igra Ligu šampiona i postiže 10 prvenstvenih golova. Nakon Rusije, odlazi u Saudijsku Arabiju gde nosi dresove klubova Abha i Damak. Tokom 2025. vratio se na ruske terene potpisom za Soči.

Za reprezentaciju Gvineje debitovao je 2015. godine, odigrao preko 50 utakmica, postigao 8 golova i bio učesnik nekoliko Afričkih kupova nacija. Odlikuju ga brzina i prodornost po levoj strani.

IMT se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 14 bodova, a u subotu će u malom derbiju gornjeg doma gostovati Vojvodini na "Karađorđu" u okviru 10. kola.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Vukovi jure elitu: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u Oradei protiv Strazbura startuju na kvalifikacionom turniru grupe A Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

"Vukovi" jure elitu: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u Oradei protiv Strazbura startuju na kvalifikacionom turniru grupe A Lige šampiona

VATERPOLISTI Novog Beograda sutra (17.00) u Oradei protiv Strazbura startuju u kvalifikacionoj grupi "A" za plasman u Ligu šampiona. Vicešampion Srbije u subotu (17.00) igra sa nemačkim Špandauom 04, a u nedelju (11.30) sa Oradeom. Prve dve ekipe izboriće grupnu fazu elitnog takmičenja, dok se druge dve sele u Evrokup.

17. 09. 2026. u 20:52

Politika
Tenis
Fudbal
HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju