"Bomba" u Superligi Srbije! IMT doveo fudbalera od pet i po miliona, igrao Ligu šampiona
Fudbalski klub IMT napravio je senzaciju pred kraj prelaznog roka u Srbiji.
Doveo je klub sa Novog Beograda reprezentativca Gvineje Francoa Kamana (30).
Afrički fudbaler je prethodne sezone igrao u Rusiji, za Soči, gde je na 15 utakmica u prvenstvu zabeležio dva gola i jednu asistenciju.
Evropski fudbalski put započeo je u Francuskoj, gde prvo nastupao za Bastiju (2014 - 2016), a punu afirmaciju stekao u Bordou. Za Žirondince je igrao četiri sezone (2016 - 2020), i zabeležio preko 110 mečeva i 25 golova, nastupajući u Ligi 1 i Ligi Evrope u to vreme njegova vrednost na Transfermarketu bila je 15 miliona evra.
Tokom 2020. prešao je u Lokomotivu iz Moskve za 5,5 miliona evra, a sa ruskim klubom osvaja tamošni Kup (2021), igra Ligu šampiona i postiže 10 prvenstvenih golova. Nakon Rusije, odlazi u Saudijsku Arabiju gde nosi dresove klubova Abha i Damak. Tokom 2025. vratio se na ruske terene potpisom za Soči.
Za reprezentaciju Gvineje debitovao je 2015. godine, odigrao preko 50 utakmica, postigao 8 golova i bio učesnik nekoliko Afričkih kupova nacija. Odlikuju ga brzina i prodornost po levoj strani.
IMT se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 14 bodova, a u subotu će u malom derbiju gornjeg doma gostovati Vojvodini na "Karađorđu" u okviru 10. kola.
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