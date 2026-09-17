BRISEL ĆUTI NA BERAMAN ČIN TIRANE! N1: Skupština Albanije usvojila deklaraciju - ogorčena presudom Tačiju i drugim liderima OVK

SKUPŠTINA Albanije usvojila je danas deklaraciju u kojoj izražava duboku ogorčenost i potpuno neslaganje sa haškom odlukom koju smatra duboko nepravednom.

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Deklaracija je doneta nakon jučerašnje odluke Haškog suda protiv bivših lidera OVK, koji su osuđeni na 81 godinu zatvora.

Predsednik Skupštine Niko Pelješi izjavio je da presuda ne može da promeni istoriju jednog naroda, niti da izjednači agresora sa žrtvom.

"Skupština Albanije izražava duboku ogorčenost i potpuno neslaganje sa odlukom koju smatra duboko nepravednom prema Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Skupština Albanije ponovo potvrđuje istorijsku istinu koja se ne može relativizovati: rat Oslobodilačke vojske Kosova bio je rat za slobodu i oslobođenje Kosova. Bio je to rat jednog naroda da okonča represiju, nasilje i progon i da stekne pravo da slobodno živi u svojoj zemlji", kaže se na početku deklaracije.

Dodaju da je rat OVK bio odgovor na sistematsku represiju, nasilje, etničko čišćenje i genocid koji je sprovodio režim Slobodana Miloševića."Bez rata i žrtve Oslobodilačke vojske Kosova protiv krvave srpske okupacije, istorija oslobođenja Kosova ne može se razumeti. OVK je bila odlučujuća snaga otpora naroda Kosova i deo puta koji je vodio ka njegovom oslobođenju, slobodi i nezavisnosti", nastavlja se u deklaraciji.

Takođe se konstatuje da jedna presuda ne može da promeni istoriju jednog naroda, ne može da poništi oslobodilački karakter rata na Kosovu, niti da izjednači agresora sa žrtvom, ni da poništi žrtvu OVK.

Skupština izražava duboku zabrinutost zbog dvostrukih standarda u tretiranju krvave prošlosti regiona i kao primer pominje javne i državne počasti koje su u Srbiji ukazane osobama osuđenim za ratne zločine, kao i veličanje ličnosti povezanih sa genocidom i etničkim čišćenjem, uključujući Ratka Mladića.

Time se, kako se ocenjuje, ugrožavaju sećanja na žrtve, otežava pomirenje i udaljava od evropskih vrednosti.

"Skupština se protivi svakom pokušaju Srbije i Rusije da politički instrumentalizuju ovaj proces, relativizuju zločine Miloševićevog režima i delegitimišu oslobodilački rat, nezavisnost i državnost Kosova. Skupština Albanije stoji u punoj solidarnosti sa Kosovom, njegovim narodom i institucijama, kao i uz Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžhepa Seljimija i Jakupa Krasnićija i sa njihovim porodicama".Takođe se konstatuje da je uverenje u njihovu nevinost nepokolebljivo, kao što ostaje nepokolebljiva i istorijska istina: "OVK se borila za slobodu i oslobođenje Kosova".

Skupština Albanije se obavezuje da na svim međunarodnim forumima osuđuje zločine režima Slobodana Miloševića na Kosovu, uključujući genocidne radnje, ratne zločine i seksualno nasilje tokom rata; da zahteva pravdu za žrtve i osudi nedostatak angažovanja srpskih vlasti na rasvetljavanju ovih zločina, utvrđivanje odgovornosti i obezbeđivanje pravde za žrtve, kao i da koordinira delovanje sa Skupštinom Kosova.

Skupština je pozvala i obe vlade, albansku i kosovsku, da koordiniraju svoje aktivnosti, sa ciljem ispravljanja nepravde institucionalnim putem.

Specijalizovana veća osudila su juče u prvstepenom postupku Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18 godina zatvora, a Redžepa Selimija na 13 godina zatvora. Bivši lideri Oslobodilačke vojske Kosova osuđeni su za ratne zločine, uključujući nezakonito ili proizvoljno pritvaranje, okrutno postupanje, mučenje i protivpravna ubistva.