Fudbal

"DŽaba vam novci, moji sinovci" Na Kritu najveća senzacija u Ligi Evrope do sada

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 20:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Prve dve utakmice Lige Evrope u programu za četvrtak odigrane su, a velika senzacija viđena je na Kritu.

Џаба вам новци, моји синовци На Криту највећа сензација у Лиги Европе до сада

FOTO: Tanjug/InTime Sports via AP

Levski je u Sofiji dočekao Salcburg, dok je Ofi napravio iznenađenje i savladao na Kritu savladao Hofenhajm. 

Salcburg je teškom mukom savladao bugarskog predstavnika. Imali su gosti inicijativu, više šansi, bili agresivniji na lopti, ali su morali da se zadovolje samo jednim golom u mreži rivala. Strelac je bio Haris Tabaković u 39. minutu. 

Ofi je na Kritu napravio veliku senzaciju, možda i najveću do sada u 1. kolu Lige Evrope. Iako su bili u potpuno podređenom položaju u odnosu na moćnijeg rivala, slavili su rezultatom 2:0.

Vrednost domaćina po transfermarketu procenjena je na 18,7 miliona, dok je Hofehajm vredan čak 280,5 miliona. 

Čak 18 šuteva ka golu domaćina, pet u okvir posed na strani gostiju, sve je bilo na strani Hofenhajma, ali su Krićani iskoristili dva od tri udaraca u okvir gola za veliku senzaciju. 

Strelci gola bili su Aitor Kantalapiedra u 30. minutu i Jorgos Kanelopulos u 84. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova