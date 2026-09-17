"DŽaba vam novci, moji sinovci" Na Kritu najveća senzacija u Ligi Evrope do sada

Prve dve utakmice Lige Evrope u programu za četvrtak odigrane su, a velika senzacija viđena je na Kritu.

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Levski je u Sofiji dočekao Salcburg, dok je Ofi napravio iznenađenje i savladao na Kritu savladao Hofenhajm.

Salcburg je teškom mukom savladao bugarskog predstavnika. Imali su gosti inicijativu, više šansi, bili agresivniji na lopti, ali su morali da se zadovolje samo jednim golom u mreži rivala. Strelac je bio Haris Tabaković u 39. minutu.

Ofi je na Kritu napravio veliku senzaciju, možda i najveću do sada u 1. kolu Lige Evrope. Iako su bili u potpuno podređenom položaju u odnosu na moćnijeg rivala, slavili su rezultatom 2:0.

Vrednost domaćina po transfermarketu procenjena je na 18,7 miliona, dok je Hofehajm vredan čak 280,5 miliona.

Čak 18 šuteva ka golu domaćina, pet u okvir posed na strani gostiju, sve je bilo na strani Hofenhajma, ali su Krićani iskoristili dva od tri udaraca u okvir gola za veliku senzaciju.

Strelci gola bili su Aitor Kantalapiedra u 30. minutu i Jorgos Kanelopulos u 84.

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