RUSKI UDARI DRONOVA PARALISALI ŽELEZNICU: Ukrajinska železnica zaustavila vozove 111 puta tokom noći
UKRŽELEZNICA zaustavila je vozove 111 puta tokom prethodne noći zbog opasnosti od granatiranja, objavio je šef putničke komunikacije u Ukrajinskoj železnici Oleksandr Ševčenko.
Vozni red zbog toga još nije u potpunosti uspostavljen, preneo je Ukrinform.
-Neprijatelj nastavlja da udara na železnicu, ali je noć prošla bez žrtava. Centar za praćenje Ukrželeznice je tokom noći inicirao 111 zaustavljanja putničkih vozova, evidentirajući direktnu pretnju ili ulazak voza u radijus u kojem bi mogao da bude oštećen, navodi se u izveštaju objavljenom na Fejsbuku.
Zbog prinudnih zaustavljanja i preusmeravanja vozova na bezbednije rute, neke linije kasne i više od šest sati.
Nakon što je lokomotiva granatirana u Nikolajevskoj oblasti, putnici jednog od vozova bili su primorani da deo puta putuju autobusom i nekoliko puta su evakuisani usput.
Kako je objavljeno, ruski dron je rano jutros oštetio i zgradu stanice u Berestinu, u Harkovskoj oblasti. Putnici i zaposleni na stanici bili su u skloništima, u toku je pregled infrastrukture.
U Kijevu je u ruskom napadu oštećena infrastruktura kružne železničke stanice Mikilska Slobodka.
Tanjug
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