Svet

AMERIČKO ORBITALNO ORUŽJE: Arsenal u svemiru protiv ruskih i kineskih satelita

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 09. 2026. u 18:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORBITALNO oružje postalo je svemirska komponenta američkog arsenala, koji je do sada uključivao zemaljske sisteme za privremeno ometanje ruskih i kineskih komunikacionih satelita, pišu mediji.

АМЕРИЧКО ОРБИТАЛНО ОРУЖЈЕ: Арсенал у свемиру против руских и кинеских сателита

Foto: AI/Gemini

Napominje se da je otkrivanje informacija američkog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva o posedovanju svemirskog oružja izazvalo mnoge spekulacije o njegovim mogućnostima, ali konkretnih odgovora je i dalje malo. Postojeći američki zemaljski sistemi su dizajnirani da privremeno ometaju ruske i kineske komunikacione satelite, a ne da ih unište.

Američki arsenal uključuje Kaunter Komunikejšns Sistem (Counter Communications System), koji je u upotrebi od 2020. godine, kompaktniji mobilni sistem Medoulends (Meadowlands), koji je u funkciji od jula, i još mobilniji sistem Rimout Modular Terminal (Remote Modular Terminal), čije se raspoređivanje bliži kraju.

Prethodno je ministar ratno-kosmičkih snaga SAD Troj Majnk objavio da njegova zemlja poseduje orbitalno oružje za kontrolu svemira.

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova rekla je da su Majnkove izjave o posedovanju „orbitalnog oružja“ od strane Vašingtona direktan dokaz da Sjedinjene Države sprovode planove za raspoređivanje oružja u svemiru. Ona je dodala da Rusija smatra da je neophodno preduzeti hitne praktične mere kako bi se sprečila trka u naoružanju u svemiru.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat