ORBITALNO oružje postalo je svemirska komponenta američkog arsenala, koji je do sada uključivao zemaljske sisteme za privremeno ometanje ruskih i kineskih komunikacionih satelita, pišu mediji.

Foto: AI/Gemini

Napominje se da je otkrivanje informacija američkog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva o posedovanju svemirskog oružja izazvalo mnoge spekulacije o njegovim mogućnostima, ali konkretnih odgovora je i dalje malo. Postojeći američki zemaljski sistemi su dizajnirani da privremeno ometaju ruske i kineske komunikacione satelite, a ne da ih unište.

Američki arsenal uključuje Kaunter Komunikejšns Sistem (Counter Communications System), koji je u upotrebi od 2020. godine, kompaktniji mobilni sistem Medoulends (Meadowlands), koji je u funkciji od jula, i još mobilniji sistem Rimout Modular Terminal (Remote Modular Terminal), čije se raspoređivanje bliži kraju.

Prethodno je ministar ratno-kosmičkih snaga SAD Troj Majnk objavio da njegova zemlja poseduje orbitalno oružje za kontrolu svemira.

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova rekla je da su Majnkove izjave o posedovanju „orbitalnog oružja“ od strane Vašingtona direktan dokaz da Sjedinjene Države sprovode planove za raspoređivanje oružja u svemiru. Ona je dodala da Rusija smatra da je neophodno preduzeti hitne praktične mere kako bi se sprečila trka u naoružanju u svemiru.

sputnikportal.rs

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