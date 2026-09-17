ILIJA SRDANOVIĆ, DOKTOR OD POVERENJA MILA ĐUKANOVIĆA: Isplivala skandalozna prepiska sa spiskovima studenata

ILIJA Srdanović, prvi na studentskoj tačnije blokaderskoj listi, iz dana u dan sve je dalje od slike „nezavisnog“ kandidata kakvom je predstavljen javnosti.

Foto: Printskrin/Jutjub/Da sam ja NEKO

Posle informacija o njegovim vezama i političkim stavovima, sada se otvara i pitanje njegovih kontakata sa ljudima iz samog vrha nekadašnje crnogorske, čitajte milogorske, vlasti.

Prema skaj prepisci koja se pojavila u javnosti, Srdanović se pominje kao lekar od posebnog poverenja Mila Đukanovića, dugogodišnjeg predsednika Crne Gore. U porukama se govori o doktoru kome se veruje, a pojavljuje se i ime nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, inače majke odbeglog kriminalca Miloša Medenice.

Dakle, vajni doktore, kao kandidat koji predvodi izbornu listu I pretenduje na mesto u Narodnoj skupštini, Vaši javni I politički kontakti jesu legitimna tema za javnost, pa ako ništa drugo, onda bar za Vaše potencijalne birače. Dakle, kakva je priroda Vaših odnosa sa bivšim kriminalnim I državnim strukturama u Crnoj Gori, koliko ti odnosi traju I ko Vas je tada vrbovao I platio, očigledno sasvim dovoljno, da danas pokušavate da se ugurate na poziciju sa koje biste mogli da srušite sve što su ova država I vlast izgradili u prethodnih deceniju I po?

Jedan po jedan isplivavaju detalji o upitnoj prošlosti Ilije Srdanovića, a svaki sledeći je za po deset kopalja krvaviji od prethodnog.

Danas se u medijima pojavila I prepiska iz vajber grupe “Zdravstveni radnici”, u kojoj je više od 1.400 članova, a na kojoj je doktor Srdanović tražio da studenti Medicinskog fakulteta koji ne podržavaju plenumašku politiku budu javno označeni imenom, prezimenom i fotografijom, „Da vidimo i zapamtimo ko su“. Nakon te poruke, prema objavljenim skrinšotovima, Srdanović je u grupi objavio spisak konkretnih studenata – direktno targetiranje. Usledile su I poruke “Šta će sa njima kolege”, ali se spominje I “lustracija”. Dakle, otvoreni pozivi na fizičko nasilje nad onima kojima treba da predaje i bude uzor.

Za njega Medicinski fakultet nije institucija za obrazovanje budućih lekara, već mu služi za šikaniranje I proganjanje političkih neistomišljenika. Ali, doktoru je to očigledno deo ličnosti – maltretira slabije od sebe, nebitno iz kog ugla gledamo.

Ukoliko je neko po poziciji ispod njega ili je slabiji pol, onda sledi otvoreno terorisanje, kao što je gađanje koleginica štampačem, davljenje, povlačenje za kragnu… Istina, do sad nijednom nije pokušao da napadne muškarca, na tapetu su mu samo žene I deca.

Tu je kraj svake priče o toleranciji, demokratiji i slobodi mišljenja. Dok se u javnosti govori o borbi za slobodno društvo, studenti koji misle drugačije završavaju imenom i prezimenom na spiskovima u grupama sa više od hiljadu ljudi.

Srdanović je trenutno prvi na plaćeničkoj studentskoj listi, a iza njega ostaje prepiska u kojoj su njegovi studenti označavani i evidentirani zbog svog stava. To nije slika slobodnog Univerziteta koju građanima pokušavaju da prodaju. To je slika političke podele koja je, kako kažu, stigla pravo u cenjene amfiteatre.