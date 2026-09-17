MONSTRUOZNO: Prvi na listi blokadera Ilija Srdanović napao Vučića i njegovu porodicu, aludirajući da ga niko ne voli (VIDEO)
PRVI na listi blokadera Ilija Srdanović pokazao je kakav je plan i program onih koje vode, a to je između ostalih zala i napad na porodicu Aleksandra Vučića.
Kakav bednik: Prvi na listi blokadera na najjadniji način aludira da Aleksandra Vučića ne vole otac, majka, supruga i deca!
Ilija Srdanović - vođa blokaderske liste: "Meni pojedinačno strašno puno znači što sam ja u grupi ljudi koji jesmo slobodni, ljudi koje ih njihove majke vole, vole ih njihovih očevi, vole ih njihova deca, porodice... Vole ih komšije, poštuju, na poslu su poštovani. Oni nemaju problem s time da nisu voljeni. Znate, teško je biti nevoljen."
Voditeljka: "A aludirate na šta ili na koga?" Ilija Srdanović: I izuzetno je teško da počnete da imate nadimak sa "ne" (nevoljen). To je strašno. I to je strašan sud. I onda odatle počinje gomila problema koje možete da imate i u svom biću."
Preporučujemo
Nosilac Studentske liste sarađivao sa vukovarskom bolnicom hrvatskih veterana!
17. 09. 2026. u 17:40
"SRBIJA MORA DA ČUVA I POŠTUJE SVOJE DOMAĆINE": Mali posetio porodicu Marović
17. 09. 2026. u 17:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)