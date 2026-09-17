MONSTRUOZNO: Prvi na listi blokadera Ilija Srdanović napao Vučića i njegovu porodicu, aludirajući da ga niko ne voli (VIDEO)

PRVI na listi blokadera Ilija Srdanović pokazao je kakav je plan i program onih koje vode, a to je između ostalih zala i napad na porodicu Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

Kakav bednik: Prvi na listi blokadera na najjadniji način aludira da Aleksandra Vučića ne vole otac, majka, supruga i deca!

Ilija Srdanović - vođa blokaderske liste: "​Meni pojedinačno strašno puno znači što sam ja u grupi ljudi koji jesmo slobodni, ljudi koje ih njihove majke vole, vole ih njihovih očevi, vole ih njihova deca, porodice... Vole ih komšije, poštuju, na poslu su poštovani. Oni nemaju problem s time da nisu voljeni. Znate, teško je biti nevoljen." ​

Voditeljka: "A aludirate na šta ili na koga?" ​Ilija Srdanović: I izuzetno je teško da počnete da imate nadimak sa "ne" (nevoljen). To je strašno. I to je strašan sud. I onda odatle počinje gomila problema koje možete da imate i u svom biću."

KAKAV BEDNIK: Prvi na listi blokadera na najjadniji način aludira da Aleksandra Vučića NE VOLE OTAC, MAJKA, SUPRUGA I DECA! Ilija Srdanović - vođa blokaderske liste: "​Meni pojedinačno strašno puno znači što sam ja u grupi ljudi koji jesmo slobodni, ljudi koje ih njihove majke vole, vole ih njihovih očevi, vole ih njihova deca, porodice... Vole ih komšije, poštuju, na poslu su poštovani. Oni nemaju problem s time da nisu voljeni. Znate, teško je biti nevoljen." ​Voditeljka: "A aludirate na šta ili na koga?" ​Ilija Srdanović: I izuzetno je teško da počnete da imate nadimak sa "ne" (nevoljen). To je strašno. I to je strašan sud. I onda odatle počinje gomila problema koje možete da imate i u svom biću." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 17, 2026