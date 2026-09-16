NEMAČKA SE SPREMA ZA RAT: Bolnice dobijaju bunkere, barijere protiv dronova i zalihe lekova
NEMAČKE vlasti širom zemlje proveravaju zdravstveni sistem i kritičnu infrastrukturu kako bi utvrdile da li bi mogli da funkcionišu u slučaju oružanog sukoba, prenose mediji.
Bundesver procenjuje da bi, u slučaju rata na teritoriji NATO-a, u nemačke bolnice moglo svakodnevno da stiže do 1.000 ranjenih vojnika. Pet vojnih bolnica u zemlji ne bi imalo dovoljno kapaciteta, pa bi veliki deo ranjenih morale da preuzmu civilne zdravstvene ustanove.
Jedna od bolnica obuhvaćenih pripremama nalazi se u Ulmu, na jugozapadu Nemačke. Ispod kompleksa nalazi se medicinski bunker iz vremena Hladnog rata, čije se ponovno stavljanje u funkciju sada razmatra.
Podzemni objekat završen je 1979. godine i projektovan tako da lekari mogu da nastave lečenje ranjenika i u slučaju nuklearnog napada. Može da primi do 2.000 ljudi na period od 90 dana, ali bi za ponovno korišćenje bilo neophodno modernizovati sisteme ventilacije i snabdevanja električnom energijom.
Nemačke bolnice razmatraju i postavljanje zaštitnih barijera protiv dronova i neprobojnih stakala, stvaranje većih zaliha lekova i pretvaranje podzemnih prostorija u skloništa. Civilni hirurzi se obučavaju za zbrinjavanje velikog broja ranjenika i povreda karakterističnih za ratne uslove.
- Da li je naš zdravstveni sistem spreman za to? Jedini odgovor je — ne - izjavio je glavni medicinski direktor vojne bolnice u Ulmu Benedikt Frimer.
Jedan od problema je i nedostatak stručnjaka sa odgovarajućim iskustvom, pošto, prema procenama, svega nekoliko stotina lekara u Nemačkoj ima iskustva u lečenju povreda karakterističnih za rat.
Bundesver je u martu održao najveću medicinsku vežbu u poslednjih nekoliko decenija, tokom koje je simuliran napad na Litvaniju i evakuacija ranjenika u nemačke bolnice.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"UPRKOS PADU REJTINGA, OSTAJEM DO KRAJA MANDATA": Merc poslao jasnu poruku
15. 09. 2026. u 17:57
KRAJ ZA 300 PRODAVNICA ŠIROM EVROPE: Poznati nemački lanac zatvara čak 150 u Nemačkoj
15. 09. 2026. u 16:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)