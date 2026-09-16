POSADE višecevnih raketnih sistema „Uragan” iz sastava grupe snaga „Istok” izvele su napad na rezervne snage Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Červoni Jar u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

Koncentracija neprijateljskih snaga i njihove skrivene rezerve otkrivene su tokom vazdušnog izviđanja pomoću drona. Operater drona sa pozivnim znakom „Modnik” objasnio je da, prilikom traganja za skrivenim položajima, obraća pažnju i na plastične kese, kutije i druge predmete ostavljene u šumskim pojasevima.

Prema njegovim rečima, izviđači su prethodno pomoću ove metode locirali posadu koja je upravljala heksakopterom tipa „Baba Jaga”. Koordinate su prosleđene artiljeriji, koja je potom uništila centar za upravljanje tim dronom.

Informacije o rezervnim snagama Oružanih snaga Ukrajine, lociranim u oblasti Červonog Jara, takođe su prosleđene artiljerijskim jedinicama. Posade sistema „Uragan“ zauzele su položaje i izvele napad. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su uništile utvrđeno uporište, skloništa i tamo stacionirano ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine.

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