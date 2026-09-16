"ZAVRŠIĆEMO POSAO U GAZI..." Jezive pretnje Izraela, Palestincima se ne piše dobro

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je samo pitanje vremena kada će zemlja nastaviti rat punog obima u Gazi i preduzeti korake ka podsticanju iseljavanja tamošnja dva miliona Palestinaca.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

Kac je ove komentare izneo odgovarajući na kritike drugog desničarskog kandidata, Ofera Vintera iz stranke "Narod Izraela", uoči izbora zakazanih za 27. oktobar, prenosi Tajms of Izrael.

Kac navodi da je 70 odsto teritorije Gaze već ostalo bez stanovništva usled tamošnjeg rata. On ističe da je prekid vatre, koji je u oktobru 2025. godine objavio američki predsednik Donald Tramp, imao "ogromnu vrednost za sve Izraelce" jer je vodio ka povratku preostalih talaca i obezbeđivanju "posvećenosti Sjedinjenih Država" razoružavanju Hamasa.

- Svi razumemo da se to neće dogoditi. Izraelske odbrambene snage su spremne, čim dobiju naređenje, da eliminišu Hamas, da završe posao kako bismo mogli da sprovedemo i plan iseljavanja - kaže Kac.

Ministar je ranije ovog meseca izjavio da je Izrael spreman da izmesti Palestince iz Gaze morskim i kopnenim putem, ali da čeka na SAD, koje, prema njegovim rečima, razmatraju gde bi tih dva miliona ljudi moglo da ode, podseća Tajms of Izrael.

Kac je plan iseljavanja opisao kao dobrovoljan, tvrdeći da većina Palestinaca želi da ode.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi negirao je postojanje bilo kakvog plana za "izmeštanje ljudi iz Gaze protiv njihove volje".

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO