KREMLJ: Si i Modi spremni da pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini
LIDERI Kine i Indije Si Đinping i Narendra Modi preneli su ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da su spremni da pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini, saopštio je danas Kremlj.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je do razgovora došlo na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju i da je Putin veoma pozitivno reagovao na njihov predlog.
Peskov je dodao da je Rusija otvorena za mogućnost da bilo koja zemlja iskoristi svoj uticaj kako bi podstakla Kijev da pokaže "veću fleksibilnost", što bi, kako je naveo, bio značajan doprinos rešenju“, rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.
Rusija navodi da je spremna da nastavi mirovne pregovore, ali istovremeno jasno stavlja do znanja da želi da preuzme potpunu kontrolu nad preostalim delom Donjecke oblasti na istoku Ukrajine.
(Tanjug)
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