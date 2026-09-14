RUSIJA OTKRIVA ONO ŠTO ZAPAD PREĆUTKUJE Poljanski: Činjenice stižu pred OEBS
TOKOM letnje pauze u radu organizacije, Kijev i njegovi pokrovitelji počinili su mnoga nova krivična dela: Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka zaoštravanju, dok su njegovi sponzori s uživanjem pratili udare Oružanih snaga Ukrajine po civilnim objektima, naglasio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u, Dmitrij Poljanski.
Rusija će u OEBS izneti činjenice koje Zapad skriva od javnosti, uključujući i činjenice o kijevskom režimu, izjavio je za RIA Novosti stalni predstavnik pri toj organizaciji Dmitrij Poljanski.
- I mi ćemo, naravno, o svemu tome govoriti i na konkretnim primerima pokazati štetnost kursa kojeg se zapadne zemlje i dalje pridržavaju prema Rusiji. Platforma OEBS-a veoma je pogodna za iznošenje činjenica koje zapadne elite skrivaju od prosečnog zapadnog građanina - istakao je on.
Kako je naglasio Poljanski, tokom letnje pauze u radu organizacije, Kijev i njegovi pokrovitelji počinili su mnoga nova krivična dela: Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka zaoštravanju, dok su njegovi sponzori s uživanjem pratili udare Oružanih snaga Ukrajine po civilnim objektima.
Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u je napomenuo da pretnje Kijeva ruskim avionima u vazdušnom prostoru zemlje svedoče o prelasku na terorističke metode na državnom nivou, kao i da one moraju biti osuđene.
On je izjavio da će ruska strana u OEBS-u pokrenuti ovu temu.
- Te pretnje Zelenskog su, naravno, apsolutna projekcija državnog terorizma i svedoče o prelasku na otvoreno terorističke metode na državnom nivou, što mora biti osuđeno - poručio je Poljanski.
Predsednik Rusije, Vladimir Putin, je ranije nazvao pretnje Zelenskog upućene civilnim avionima na ruskom nebu najavom državnog terorizma, a naglasio je da će Rusija naći način da odgovori ako Kijev pokuša da ih realizuje.
(RT Balkan)
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