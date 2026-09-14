PLANETA PRED ENERGETSKIM KOLAPSOM: Kako su Iran i Huti zaključali svetsku naftu

SVETSKI ekonomski i bezbednosni sistem ubrzano klizi prema najvećoj krizi u novijoj istoriji, dok se na Bliskom istoku rasplamsava totalni rat za kontrolu nad strateškim morskim prolazima kroz koje se transportuje gotovo trećina svetske nafte.

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Centar ovog velikog geopolitičkog poremećaja lociran je na liniji između Bab el Mandeba i Ormuza, gde vojno-politička koalicija Teherana i jemenskih Huta u svojim rukama praktično drži ventile svetske privrede. Situacija je dovela do munjevite reakcije na svetskim berzama, gde je cena sirove nafte tipa brent probila sve psihološke granice i eksplodirala na zastrašujućih 107 dolara po barelu, otvarajući panoramu opšte nesigurnosti.

Strateški pritisak Irana i jemenskih Huta

Na delu je surova demonstracija moći koja potvrđuje sumnje vojnih analitičara: ovo više nije serija izolovanih incidenata, već precizno dirigovana strategija presecanja glavnih arterija svetskog pomorskog saobraćaja. Koristeći sofisticirane raketne arsenale i rojeve bespilotnih letelica kamikaza dugog dometa, jemenski Huti su uspeli da potpuno blokiraju plovidbu kroz Crveno more, pretvarajući ovaj vitalni pravac u zonu visoke opasnosti za svaki brod koji pokuša da prođe.

S druge strane Bliskog istoka Iran svojim pretećim vojnim prisustvom u samom Ormuskom moreuzu igra ulogu hladnokrvnog čuvara kapije. Teheran šalje jasnu poruku zapadnim silama — svaki pokušaj nove, direktne vojne intervencije ili eventualne odmazde automatski će spustiti rampu na Ormuzu, što bi za snabdevanje Azije i Evrope značilo momentalni energetski kolaps. Ovakav savršeno tempiran strateški pritisak Irana i jemenskih Huta ostavio je svetsku trgovinu bez bezbedne alternative. Sve velike pomorske kompanije, suočene sa realnim rizikom od uništenja svojih megatankera, prisiljene su na očajnički korak i preusmeravanje ruta oko Rta dobre nade. Ovaj zaobilazni put ne samo da produžava putovanje za nekoliko nedelja, već podiže troškove transporta i osiguranja do astronomskih visina, što direktno pali inflatorne alarme širom sveta.

Šok iz Rijada: Naftovod se gasi!

Najveći i potpuno neočekivani udar za svetsko tržište, koji nedvosmisleno pokazuje da je situacija izmakla svakoj kontroli, stigao je iz Saudijske Arabije. Kraljevina, koja decenijama uživa status najvećeg svetskog izvoznika „crnog zlata”, povukla je potez bez presedana u novijoj istoriji — doneta je vanredna odluka o privremenom zatvaranju glavnog Istočno-zapadnog naftovoda koji se proteže preko Arapskog poluostrva ka terminalima u Crvenom moru. Zvanični Rijad je ovu radikalno defanzivnu meru povukao nakon što su pumpne stanice ove strateške rute pretrpele težak i direktan udar bespilotnih letelica lansiranih sa teritorije Iraka. Poverljivi obaveštajni podaci jasno ukazuju na to da su saudijska rafinerijska i prenosna postrojenja označena kao primarne mete i u narednom talasu kombinovanih raketnih napada iz Jemena.

Nagli šok koji je usledio doveo je do toga da su berze u Njujorku i Londonu momentalno upale u stanje otvorene panike, jer je planeta preko noći ostala odsečena od poslednjih sigurnih izvora snabdevanja koji su zaobilazili krizna područja. Ovim potezom, alternativni suvozemni pravci za transport energenata praktično su prestali da postoje. Planeta se suočila sa činjenicom da su svi putevi koji vode van opasnih moreuza zatvoreni, ostavljajući svetsku ekonomiju na milost i nemilost bliskoistočnom ratnom požaru.

Berze u plamenu i strah od recesije

Dok ratni bubnjevi na Bliskom istoku ne utihnu, vodeći svetski ekonomski stručnjaci upućuju dramatična upozorenja da je trenutni skok na 107 dolara po barelu tek uvertira u nezapamćen finansijski cunami. Paraliza ključnih morskih prolaza pokrenula je lančanu reakciju, a finansijski analitičari procenjuju da će, ukoliko ova blokada potraje više od dve nedelje, svetska privreda pretrpeti inflatorni šok silovitiji od svih kriza zabeleženih u poslednjih nekoliko decenija. Zemlje u razvoju, čiji su budžeti već napregnuti do krajnjih granica, prve su se našle na udaru ovog tektonskog poremećaja i već grčevito podnose najteži teret rasta troškova sirovina.

S druge strane, razvijene zapadne ekonomije, koje su tek počele da pokazuju krhke znake stabilizacije nakon prethodnih kriza, ponovo ubrzano tonu u vrtlog ekonomske nesigurnosti. Ovaj drastičan skok cena naftnih derivata neminovno deluje kao okidač za novi talas poskupljenja. Kontinuirani rast operativnih troškova u svim industrijskim granama širom otvara vrata razornoj globalnoj recesiji, stavljajući pred velike sile ultimatum na koji zasad nemaju adekvatan odgovor.

Prolazi koji život znače Najveći i potpuno opravdani strah svetskih lidera leži u činjenici da su Ormuz i Bab el Mandeb geostrateški nezamenljivi. Kroz Ormuski moreuz, koji spaja Persijski zaliv sa otvorenim okeanom, dnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte, što ga čini najvažnijom energetskom arterijom na planeti. S druge strane, Bab el Mandeb, kao kapija Crvenog mora i direktna veza ka Sueckom kanalu, kontroliše protok od preko 4,5 miliona barela dnevno. Zajedno, ova dva uska morska prolaza čine kičmu energetskog sistema Evroazije.Ovakva geostrateška blokada koju sprovode Teheran i jemenski Huti znači samo jedno — tradicionalni i najjeftiniji putevi snabdevanja Zapada presečeni su do daljnjeg, ostavljajući svet bez prostora za manevar.

Svet na ivici energetskog sloma

Bliskoistočni sukob je još jednom ukazao na bolnu i dugo prikrivanu istinu — kompletna svetska stabilnost i dalje visi o tankoj, geostrateškoj niti koju kontroliše svega nekoliko geografskih tačaka. Rat za moreuze pokazao je i svu nemoć savremenih vojnih doktrina, dokazujući da tehnološka nadmoć velikih sila na papiru ne znači gotovo ništa kada se suoči sa dobro organizovanim, asimetričnim ratovanjem u uskim morskim prolazima. Povlačenje Saudijske Arabije u defanzivnu poziciju i gašenje vitalnog naftovoda predstavlja jasan istorijski signal da kompromisa na vidiku nema i da su diplomatski kanali ustuknuli pred silom. Na ovom ispitu svet više ne pregovara samo za mir i primirje, već za goli opstanak industrijske civilizacije kakvu poznajemo, dok cena od 107 dolara za barel predstavlja samo početak visokog računa koji će na kraju platiti obični građani širom planete kroz svakodnevne troškove života.

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OKRŠAJ U CRVENOM MORU: Huti napali tanker sa naftom