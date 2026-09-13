UKRAJINA JE KAPITULIRALA, ALI KOGA BRIGA? Rusi, Ukrajinci i zapadnjaci će za mesec dana istoriju od učiteljice, pretvoriti u lažljivicu života

BITNO je zvanično ne potpisati kapitulaciju. To je prvi korak da svojoj javnosti pokažeš da nisi izgubio, a svetu da si pobedio.

Tanjug/AP/Andrii Marienko

Izvrnuta i bolesna logika, koja služi samo narodu nastala je onda kad su nestali ultimatumi i objave rata. Danas se napada bez te, opet besmislene, ali iole korektne objave rata. Nema ni zvanične kapitulacije, te je lako narodu reći i sebe ubediti kako ni nisi poražen, iako ti je odvaljen deo teritorije, iako si izgubio preko milion vojnika, zemlja ti je ekonomski razorena i pitanje opstanka i postojanja ti visi o koncu.

Potpisivanje kapitulacije, značilo je da protivnik priznaje poraz, da će biti kažnjen, vođe će biti procesuirane i upisane u istoriju kao zločinci u gubitnici. Naravno da će se ti isti gubitnici kako decenije odmiču uvećavati i njihove ličnosti u udžbenicima istorije predstavljati kao zli geniji, kako bi pobeda izgledala što veličanstvenija.

Nažalost, istorijske emisije u sadejstvu sa medijima su od posla uvećanja opasnosti, načinile kult zla, te gubitnike prekomponovale u one za koje bismo voleli da su pobedili. Zatim se postavlja ono čuveno pitanje - šta bi bilo kad bi bilo? Pravi se alternativna istorija, pišu romani i vrši perfidna glorifikacija osvedočenih zločinaca i glupandera i time se više ne postavlja pitanje ko je podneo žrtvu za pobedu, već kako je izgledala „okupacija“ nakon te pobede i kako je sve otišlo bestraga i da je bolje da su umovi koji su hteli da unište svet opstali, pa ga uništili. Oni koji tvrde da je bolje da je svet pojela nuklearna apokalipsa - treba što pre da razmisle o suicidu, jer čemu postojanje i vas danas?

Da ne bih otišao u nešto što nije tema, poenta je da ćemo kako decenije i vekovi budu odmicali biti deo sistema koji će evidente gubitnike predstavljati kao pobednike i heroje. Naravno, reč je o Ukrajini i Ukrajincima, koji će za oko mesec dana progutati knedlu, pružiti Putinu ruku i reći – pobedili ste, ali molimo da to priznanje ne čuje niko sem nas par u prostoriji. Vi dobijate teritorije, koje ćemo mi tretirate kao okupirane, vi dobijate večni oreol agresora i konačno učrvršćivanje tampon zone o kojoj trubite decenijama.

Zamislite kakav haos se stvara ovim novim prljavo diplomatskim i nimalo viteškim načinom da se sukob okonča? Nije bitna sudbina države i realno stanje nakon rata, bitno je da se nikako, ali nikako ne potpiše i ne ispliva u javnost da je evidentni poraženi priznao da je poražen. To je najbitnije.

Nije krivica Trampa, Putina ili Zelenskog što se istorija od učiteljice, pretvara u lažljivicu života. Oni su samo konformisti. U budućnosti će isključivo osobe koje budu uporne kao krtice možda moći da otkriju onaj čedni deo istorije, koji će biti pred očima, ali samo u vidu mozaika, kojeg čine milioni delova. Čudno je to, pored mora informacija lako dostupnih... ali kad vidim komentare miliona na različite svetske događaje, shvatam da je tehnologija masi prividno dala uvid u ono što je nekada bilo rezervisano samo za uži krug ljudi, a na taj način su moćnici samo za sebe rezervisali istinu. Tu istinu, neželjeni sadržaj, skrivaće moćnici pred očima milijardi, ali samo mali broj će sklopiti gorepomenuti mozaik.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje