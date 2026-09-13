PESKOV NAJAVIO TRILATERALU SA SAD I UKRAJINOM U DOGLEDNOJ BUDUĆNOSTI: Abu Dabi moguća lokacija za pregovore
RUSIJA očekuje trilateralni sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom u doglednoj budućnosti, slično kao savetnik i zet američkog predsednika Džared Kušner, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je rekao za "Izvestiju" da su razgovori o rešavanju ukrajinske krize već održani i da trenutno nema novih predloga za ukrajinsko rešenje.
„Što se tiče bilo kakvih novih predloga, trenutno ih nema. Ali zato će se održati trilateralni sastanak - da se ispitaju opcije“, rekao je Peskov.
Kušner je izjavio u subotu da bi Ukrajina mogla da se povuče na granice koje je odredila Rusija kako bi se postigao mirovni dogovor, ali da Kijev trenutno ne želi da pristane na ruske uslove.
Kušner je rekao, govoreći putem video-linka na konferenciji o evropskoj strategiji "Jalta" održanoj u Kijevu, da je cilj Sjedinjenih Američkih Država, kao posrednika u pregovorima, da olakšaju pronalaženje rešenje koje odgovara i Moskvi i Kijevu, preneo je TASS.
Američki izaslanik je naveo da je Vašington zadovoljan povodom poslednje runde razgovora u Moskvi i Kijevu i da se nada da će uskoro biti održan trilateralni sastanak. Kušner i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof posetili su Moskvu 5. septembra, kada ih je primio ruski predsednik Vladimir Putin, a Vitkof i Kušner su se zatim 6. septembra sastali sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da su Putin i američki predsednik Donald Tramp imali telefonski razgovor 8. septembra. Ušakov je danas izjavio da mnogo pitanja, pored teritorijalnih, ostaje da se reši kad je reč o dogovoru sa Ukrajinom. „Trenutno se razume da se oko teritorijalnih pitanja mora postići dogovor. Ali postoje i mnoga druga pitanja. I, kao što sam rekao, zaista ih ima mnogo, gomila, o kojima se još uvek treba dogovoriti“, rekao je Ušakov za „Izvestiju“. Dodao je da će, ako bude napretka po teritorijalnom pitanju, biti lakše. Ušakov je danas izjavio i da Rusija smatra Abu Dabi prihvatljivim mestom za novu rundu trilateralnih pregovora o Ukrajini.
Ruski predsednik Vladimir Putin i prestolonaslednik Abu Dabija šeik Haled bin Mohamed el Nahjan prethodno su održali razgovore u Nju Delhiju, na marginama samita BRIKS-a. Kako je Ušakov danas rekao za „Izvestiju“, prestolonaslednik je na sastanku potvrdio da su UAE spremni da obezbede platformu za pregovore o Ukrajini.
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