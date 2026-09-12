AFD TRESE NEMAČKU: Mercova strategija doživela potpuni krah

KATAKTIZMA, zemljotres, opšta opasnost - to su reči kojima nemački komentatori opisuju politički šok nakon prošlonedeljne pobede krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhaltu.

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Sa skoro 44 odsto glasova, AfD je bila samo tri mesta manja od apsolutne većine, a njen glavni kandidat Ulrih Zigmund sada pokušava da obezbedi podršku za formiranje prve krajnje desničarske pokrajinske vlade u posleratnoj Nemačkoj.

Rezultat je takođe doveo u pitanje političku budućnost kancelara Fridriha Merca. Njegova vlada desnog centra opisana je kao poslednja šansa za etablirane stranke da zaustave uspon AfD, ali samo 16 meseci nakon dolaska na vlast, ta strategija izgleda sve neuspešnije, piše Gardijan.

Da li je Merc čovek za ovaj trenutak?

Očekuju se novi loši rezultati Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na još dva pokrajinska izbora ovog meseca.

- Ovo je najteži poraz CDU-a u godinama, čak i decenijama. Nešto se promenilo, ne samo u Saksoniji-Anhaltu već u celoj Nemačkoj - priznao je Merc u ponedeljak.

Mnogi Mercovi kritičari tvrde da 70-godišnji bivši izvršni direktor kompanije Blekrok nije dorastao političkom trenutku.

Opisuju ga kao netaktičnog lidera bez empatije koji šalje kontradiktorne poruke javnosti.

Politikolog Tomas Bibriher sa Gete univerziteta u Frankfurtu smatra da Merc ne uspeva da ispuni jedan od osnovnih zadataka političkog lidera – da ubedi birače da prihvatanje teških odluka danas može doneti bolju budućnost.

- Trenutno preovlađujući utisak je da on ne zna kako da javnosti saopšti brojne reforme – i žrtve koje one podrazumevaju – niti da dobije podršku za njih - rekao je Bibriher, misleći, između ostalog, na najavljeno smanjenje penzionog i zdravstvenog sistema.

Retorika prema migrantima

Mercova dugogodišnja stranačka rivalka Angela Merkel takođe ga je javno kritikovala zbog oštre retorike o migraciji. Ali je dodala da, s obzirom na ozbiljnost situacije, njegov neuspeh joj nije pružio nikakvo zadovoljstvo.

- Ovo je prekretnica – prava prekretnica – u istoriji Savezne Republike Nemačke - rekla je Merkelova.

- Kao članu CDU-a, teško mi je da gledam - dodala je.

Na konferenciji ove nedelje, ona je takođe upozorila na problem sa komunikacijom CDU-a u političkom okruženju gde emocije često nadvladavaju činjenice. U Saksoniji-Anhaltu, na primer, stranka je hvalila pad nezaposlenosti i rast bogatstva.

- A onda Zigmund kaže: 'Možda je to istina, ali mi se tako ne osećamo - rekla je Merkelova.

AfD je osnovana 2013. godine kao evroskeptična stranka, a značajno se radikalizovala tokom izbegličke krize 2015. i 2016. godine, kada je Merkelova otvorila granice za više od milion tražilaca azila.

Merc je preuzeo vlast obećavajući da će stabilizovati zemlju nakon pada vlade Olafa Šolca, obnoviti ekonomski rast i obnoviti odbrambene kapacitete Nemačke.

Njegova strategija protiv AfD-a trebalo je da se zasniva na kompetentnom upravljanju i rešavanju problema koji su glasače usmerili ka krajnjoj desnici.

Rast AfD-a

Istovremeno, obećao je da će raskinuti sa Merkelinom migracionom politikom kako bi lišio AfD njene najjače teme.

Ali AfD se od tada proširio i obuhvatio pitanja deindustrijalizacije, troškova života, kriminala i regionalnog identiteta, i počeo je da dobija snagu izvan svojih tradicionalnih uporišta na istoku zemlje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Mercu nije pomogla ni činjenica da je, pred savezne izbore u februaru 2025. godine, prihvatio glas AfD-a za stroži predlog o migraciji, samo da bi se povukao pod pritiskom javnosti.

Godinama su glavne nemačke stranke držale AfD van vlasti koristeći takozvani „fajervol“ – to jest, odbijajući da sarađuju sa krajnjom desnicom.

Nakon rezultata u Saksoniji-Anhaltu, sve je više pitanja o tome da li ova strategija uopšte funkcioniše.

Kritičari tvrde da je to omogućilo AfD-u da napadne spor tempo promena iz opozicije, a da ne mora da preuzme odgovornost za upravljanje.

Međutim, Bibriher upozorava da samo uklanjanje Merca ne bi rešilo probleme Nemačke.

Ruska pretnja, zanemarena infrastruktura, demografski pritisak, kineska konkurencija i geopolitički poremećaji ostali bi bez obzira na to ko će voditi vladu.

- Ništa od ovoga neće nestati samo zato što neko bolje komunicira - rekao je.

Merc je slab, ali niko ne želi njegovo mesto

CDU-CSU je poznata po svojoj disciplini u vremenima krize, delom zato što se stranka plaši da bi svrgavanje sopstvenog kancelara moglo samo da produbi njene probleme.

Politički novinar Bernd Ulrih iz lista „Di Cajt“ tvrdi da je situacija postala toliko loša da je Merc trenutno zaštićen sopstvenom slabošću.

- Merc je sada dostigao fazu u kojoj ga kriza – koju on sam stalno pogoršava – zapravo stabilizuje - rekao je.

- CDU i vlada u celini su u tako lošem stanju da, koliko se može videti, niko ne želi da preuzme njegovu poziciju - dodao je.

Premijer Severne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist i bavarski lider Markus Seder odavno se pominju kao mogući naslednici, ali nijedan od njih do sada nije pokazao želju za otvorenim sukobom sa kancelarom.

Sledeći test dolazi 20. septembra

Vist se suočava sa pokrajinskim izborima u aprilu, a pobeda bi mogla povećati pritisak na Merca.

Seder, s druge strane, deli Mercovu procenu da CDU-CSU mora da pooštri svoju retoriku o migraciji kako bi povratila glasače AfD-a, iako neki politikolozi smatraju ovu strategiju kontraproduktivnom.

Mnogo će zavisiti od izbora u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji 20. septembra.

AfD se tamo takođe dobro snalazi prema anketama, a pobeda u Saksoniji-Anhaltu dala joj je dodatni zamah.

Merc je ove nedelje ponovo upozorio u parlamentu da AfD predstavlja pretnju nemačkoj demokratiji, ali je istovremeno pokušao da ponudi plan za izlazak iz krize. Citirao je pismo rektora jednog teološkog fakulteta koji mu je savetovao da se ne preda očaju jer Nemačka još uvek ima mnogo mogućnosti.

Merc je rekao da namerava da ostane kancelar i svoju strategiju je sumirao u nekoliko reči:

- Priznajte greške, oprostite, vratite se na noge i gradite budućnost.

(Indeks.hr)

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