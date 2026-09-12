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EMIR SULJAGIĆ RAZOTKRIO NASERA ORIĆA: Otimao je humanitarnu pomoć

Novosti online

12. 09. 2026. u 21:02

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NASER Orić, kojeg današnji muslimani žele predstaviti kao heroja, je otimao humanitarnu pomoć da bi nahranio svog konja.

ЕМИР СУЉАГИЋ РАЗОТКРИО НАСЕРА ОРИЋА: Отимао је хуманитарну помоћ

Foto: Printskrin

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić otkrio je to u jednom od svojih izjava.

(alo.rs)

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