RUSKE snage su tokom oslobađanja Zorevke u Zaporoškoj oblasti preuzele kontrolu nad rejonom odbrane površine veće od četiri kvadratna kilometra i nanele gubitke ukrajinskim formacijama od do dve čete, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Naselje su oslobodile jurišne jedinice 36. zasebne motostreljačke brigade 29. armije grupacije „Istok“. One su nastavile ofanzivu zapadno od Komunarovke, probile odbranu Oružanih snaga Ukrajine, zauzele uporišta protivnika, ušle u Zorevku i izvršile čišćenje naselja i okolnih položaja.

- Pod kontrolu je stavljen veliki rejon odbrane površine veće od četiri kvadratna kilometra, uključujući teritoriju Zorevke. Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do dve čete ljudstva. Uništena su dva oklopna borbena vozila, pet automobila, tri kopnena robotizovana sistema i više od 20 teških heksakoptera tipa ’Baba Jaga’ - navodi se u saopštenju.

Ističe se da je oslobađanje Zorevke omogućilo jedinicama grupacije „Istok“ da prošire zonu kontrole zapadno od Komunarovke i stvore uslove za dalje napredovanje na ovom delu fronta u Zaporoškoj oblasti.

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