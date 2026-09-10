LONDON UPOZORAVA: Huti ponovo rasplamsali rat i ugrozili Crveno more!
BRITANSKO ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da osuđuje jemensku pobunjeničku grupu Huti zbog obnavljanja sukoba u Jemenu i njihove napade na Saudijsku Arabiju, njenu infrastrukturu i energetiku.
- Huti snose punu odgovornost za ovu krizu", ističe se u saopštenju britanskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Al Džazira. Britansko Ministarstvo je navelo da odluka Huta da ponovo rasplamsaju sukob u Jemenu izlaže najranjivije jemenske građane daljim opasnostima. Napadi Huta ugrožavaju širu regionalnu stabilnost, slobodu plovidbe i vitalne trgovačke rute kroz Crveno more i Bab el-Manda - navodi se u saopštenju.
Ministarstvo je naglasilo da Velika Britanija jasno potvrđuje da Saudijska Arabija i Jemen imaju pravo da brane svoju bezbednost i suverenitet u skladu sa međunarodnim pravom i pozvalo Hute da odmah obustave napade i eskalaciju.
(Tanjug)
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