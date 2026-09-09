Fudbal

Kakve utakmice u Ligi šampiona: Liverpul posle preokreta pobedio Atletiko Madrid, Arsenal nastavio savršen niz

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 09. 2026. u 22:55

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LIVERPUL je za razliku od Premijer lige, takmičenje u Ligi šampiona dobro otvorio, pošto je na "Enfildu" pobedio Atletiko Madrid sa 2:1.

Какве утакмице у Лиги шампиона: Ливерпул после преокрета победио Атлетико Мадрид, Арсенал наставио савршен низ

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Nije ova utakmica dobro počela za Crvene. Igrao se 17. minut kad je Markos Ljorente utišao tribine i doveo "jorgandžije" do vođstva.

Ipak, od tog momenta izabranici Andonija Iraole su počeli sve više da napadaju i u 40. minutu je Dominik Soboslaj pogodio za izjednačenje.

Drugo poluvreme je idealno počelo za domaćin. Već u 50. minutu na semaforu je stajalo 2:1, a sjajan gol postigao je Aleksis Mekalister. Argentinac je raspalio po lopti iz daljine i Jan Oblak u toj situaciji nije mogao ništa da uradi.

Do kraja utakmice nije bilo mnogo pravih prilika, ostvario drugu vezanu pobedu, nakon što je u Premijer ligi posle dva uzastopna remija savladao Ipsvič (2:0).

NAPOLI - ARSENAL 0:1 (0:0)

U Napulj je stigao vicešampion Evrope i uspeo je da odnese u London tri boda, jer je na stadionu "Dijego Armando Maradona" slavio sa 1:0.

Jedini pogodak i ujedno odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 79. minut kad je kapiten "tobdžija" Martin Odegard zatresao mrežu italijanskog kluba.

Arsenal je nastavio savršen niz na startu sezone. U Premijer ligi je vezao tri trijumfa, dobro je startovao u Ligi šampiona, a osvojen i Komuniti šild.

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