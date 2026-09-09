Fudbal

Ludo veče u Ligi šampiona: PSŽ izrešetao Slovan, a Sporting "okrenuo" Galatasaraj

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 22:58

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GOLEADA u Parizu i Goleada u Lisabonu obeležile su veče u Ligi šampiona.

Лудо вече у Лиги шампиона: ПСЖ изрешетао Слован, а Спортинг окренуо Галатасарај

FOTO: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

PSŽ - SLOVAN 6:1 (3:0) 

Pari Sen Žermen trpeo je dosta kritika na formu u Ligi 1, a odbranu titule u Ligi šampiona "sveci" su počeli na silovit način. 

Posed lopte čak 75 posto na strani domaćina bio je tokom meča. Čak 31 šut, od čega 11 u okvir gola, a pet u mreži. Zanimljivo je da PSŽ nije napravio nijedan žuti karton tokom meča. 

Sve je počelo golovima Osmana Dembelea u 17, i 23. minutu. Na do se u 31. nadovezao Feran Tores koji je postavio konačan rezultat prvog poluvremena. 

Francuz je u drugom poluvremenu uspeo da postigne het-trik. Prvo je u 47. minutu matirao golmana Slovana, a potom bacio "petardu" u 57. minutu. 

Konačan rezultat postavio je Sahmkou Kamara u 58. minutu. On je  u igru ušao u 22. minutu nakon povrede Kenana Bajrića. 

U nastavku je Luis Enrike napravio pet izmena, i pustio na teren rezerviste, a promene rezultata nije bilo. 

Konačan rezultat postavio je Fabijan Ruiz u 87. minutu susreta. 

SPORTING - GALATASARAJ 3:1 (1:1) 

Ništa u Lisabonu nije naglašavalo epilog kakav je viđen. Posebno ne nakon prvog poluvremena. 

Neprijatan šok doživeli su domaći navijači u petom minutu, Gonsalo Ignasio poslao je loptu u svoju mrežu. A momci u zeleno-belim dresovima trgnuli su se sredinom poluvremena i izjednačili golom Genija Katamoa u 27. minutu. 

Luis Suarez doneo je Sportingu preokret u 57. minutu sa "bele tačke", dok je konačnih 3:1 postavio Rodrigo Zalazar. 

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