Ludo veče u Ligi šampiona: PSŽ izrešetao Slovan, a Sporting "okrenuo" Galatasaraj
GOLEADA u Parizu i Goleada u Lisabonu obeležile su veče u Ligi šampiona.
PSŽ - SLOVAN 6:1 (3:0)
Pari Sen Žermen trpeo je dosta kritika na formu u Ligi 1, a odbranu titule u Ligi šampiona "sveci" su počeli na silovit način.
Posed lopte čak 75 posto na strani domaćina bio je tokom meča. Čak 31 šut, od čega 11 u okvir gola, a pet u mreži. Zanimljivo je da PSŽ nije napravio nijedan žuti karton tokom meča.
Sve je počelo golovima Osmana Dembelea u 17, i 23. minutu. Na do se u 31. nadovezao Feran Tores koji je postavio konačan rezultat prvog poluvremena.
Francuz je u drugom poluvremenu uspeo da postigne het-trik. Prvo je u 47. minutu matirao golmana Slovana, a potom bacio "petardu" u 57. minutu.
Konačan rezultat postavio je Sahmkou Kamara u 58. minutu. On je u igru ušao u 22. minutu nakon povrede Kenana Bajrića.
U nastavku je Luis Enrike napravio pet izmena, i pustio na teren rezerviste, a promene rezultata nije bilo.
Konačan rezultat postavio je Fabijan Ruiz u 87. minutu susreta.
SPORTING - GALATASARAJ 3:1 (1:1)
Ništa u Lisabonu nije naglašavalo epilog kakav je viđen. Posebno ne nakon prvog poluvremena.
Neprijatan šok doživeli su domaći navijači u petom minutu, Gonsalo Ignasio poslao je loptu u svoju mrežu. A momci u zeleno-belim dresovima trgnuli su se sredinom poluvremena i izjednačili golom Genija Katamoa u 27. minutu.
Luis Suarez doneo je Sportingu preokret u 57. minutu sa "bele tačke", dok je konačnih 3:1 postavio Rodrigo Zalazar.
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