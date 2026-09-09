Ludo veče u Ligi šampiona: PSŽ izrešetao Slovan, a Sporting "okrenuo" Galatasaraj

GOLEADA u Parizu i Goleada u Lisabonu obeležile su veče u Ligi šampiona.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

PSŽ - SLOVAN 6:1 (3:0)

Pari Sen Žermen trpeo je dosta kritika na formu u Ligi 1, a odbranu titule u Ligi šampiona "sveci" su počeli na silovit način.

Posed lopte čak 75 posto na strani domaćina bio je tokom meča. Čak 31 šut, od čega 11 u okvir gola, a pet u mreži. Zanimljivo je da PSŽ nije napravio nijedan žuti karton tokom meča.

Sve je počelo golovima Osmana Dembelea u 17, i 23. minutu. Na do se u 31. nadovezao Feran Tores koji je postavio konačan rezultat prvog poluvremena.

Francuz je u drugom poluvremenu uspeo da postigne het-trik. Prvo je u 47. minutu matirao golmana Slovana, a potom bacio "petardu" u 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Sahmkou Kamara u 58. minutu. On je u igru ušao u 22. minutu nakon povrede Kenana Bajrića.

U nastavku je Luis Enrike napravio pet izmena, i pustio na teren rezerviste, a promene rezultata nije bilo.

Konačan rezultat postavio je Fabijan Ruiz u 87. minutu susreta.

SPORTING - GALATASARAJ 3:1 (1:1)

Ništa u Lisabonu nije naglašavalo epilog kakav je viđen. Posebno ne nakon prvog poluvremena.

Neprijatan šok doživeli su domaći navijači u petom minutu, Gonsalo Ignasio poslao je loptu u svoju mrežu. A momci u zeleno-belim dresovima trgnuli su se sredinom poluvremena i izjednačili golom Genija Katamoa u 27. minutu.

Luis Suarez doneo je Sportingu preokret u 57. minutu sa "bele tačke", dok je konačnih 3:1 postavio Rodrigo Zalazar.

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